Таку думку 24 Каналу озвучив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Україні не варто чекати підтримки від Китаю.
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"Те, що пропонує Китай, – це капітуляція України. Перед тим, як озвучувати будь-які "мирні плани", має бути засудження злочинів Росії. З боку Китаю цього немає. Не слід розраховувати, що ми можемо чекати від них підтримки", – переконаний політолог.
Китаю вигідна війна в Україні
Антонюк зазначив, що війна в Україні – це маркер, чи буде Третя світова війна. Якщо Китай погодиться із цим, то буде дотримано усіх норм міжнародного права. Це буде ознакою того, що світ рухається у бік здорового глузду та адекватності.
Є небезпека. Китай довгий час вибудовує стратегію, буде використовувати різні інструменти, як це робила Росія: під виглядом різних інвестиційних проєктів, економічних благ, співпраці намагатиметься підкуповувати та переконувати політиків тих чи інших країн,
– припустив він.
Політичний консультант вважає, що війна в Україні дуже вигідна комуністичній партії Китаю. Саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пекін зміг вийти з іміджевих втрат, які стались під час пандемії коронавірусу.
Антонюк про позицію Китаю: дивіться відео
Позиція Китаю щодо війни в Україні: останні новини
- Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов розповів журналістам Bloomberg, що Китай продовжував наполягати на ролі "миротворця" у війні, попри тісні політичні та економічні зв'язки з Москвою.
- За його словами, Пекін готовий до спілкування, щоб розширити контакти між українським і китайським військовим керівництвом.
- Представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який спочатку побував в Україні, а згодом відвідав Росію, заявив, що Китай та ЄС нарешті мають спільні погляди щодо врегулювання "української кризи" (так у КНР називають війну Росії з Україною).
- Згодом Лі Хуей зазначив, що у Пекіні розглядають ще одну "миротворчу" місію, бо попередня поїздка китайського дипломата могла "не дати негайних результатів".