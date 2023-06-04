Таку думку 24 Каналу озвучив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. За його словами, Україні не варто чекати підтримки від Китаю.

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"Те, що пропонує Китай, – це капітуляція України. Перед тим, як озвучувати будь-які "мирні плани", має бути засудження злочинів Росії. З боку Китаю цього немає. Не слід розраховувати, що ми можемо чекати від них підтримки", – переконаний політолог.

Китаю вигідна війна в Україні

Антонюк зазначив, що війна в Україні – це маркер, чи буде Третя світова війна. Якщо Китай погодиться із цим, то буде дотримано усіх норм міжнародного права. Це буде ознакою того, що світ рухається у бік здорового глузду та адекватності.

Є небезпека. Китай довгий час вибудовує стратегію, буде використовувати різні інструменти, як це робила Росія: під виглядом різних інвестиційних проєктів, економічних благ, співпраці намагатиметься підкуповувати та переконувати політиків тих чи інших країн,

– припустив він.

Політичний консультант вважає, що війна в Україні дуже вигідна комуністичній партії Китаю. Саме після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пекін зміг вийти з іміджевих втрат, які стались під час пандемії коронавірусу.

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