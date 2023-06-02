Відповідну заяву зробив Лі Хуей – представник Китаю у справах Євразії. Навесні він побував в Україні, а згодом стало відомо про візит політика до країни-терористки.
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Пізніше Лі Хуей заявив, що Китай та ЄС нарешті мають спільні погляди щодо врегулювання "української кризи" (так у Китаї називають війну Росії з Україною).
Особливу увагу Лі Хуей звернув на ініціативи Франції. Він додав, що офіційний Пекін та Париж готові посилювати зусилля, аби мир в Україні був відновлений на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН. Особливу увагу приділяють ядерній безпеці.
Усі сторони повинні забезпечити безпеку ядерних об'єктів і вжити конкретних заходів для зниження тиску,
– заявив Лі Хуей.
Лі Хуей опинився в епіцентрі скандалу
- У WSJ вийшов матеріал, в якому заявили, що Лі Хуей під час робочих візитів до столиць країн ЄС закликав залишити за Росією тимчасово окуповані території України. Зокрема, представник Китаю у справах Євразії відвідав Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.
- Дмитро Кулеба оперативно відреагував на публікацію. Він заявив, що зв'язався зі своїми колегами зі столиць країн ЄС. Жоден з них не підтвердив, що представник Китаю закликав залишити за Росією окуповані території України.
- Згодом у Китаї фактично спростували публікацію.