Український міністр у відеозверненні 27 травня спростував повідомлення про нібито заклики Лі Хуея домогтися негайного припинення бойових дій. Воно нібито мало відбутись зі збереженням за Росією контролю над окупованими нею українськими регіонами, пише 24 Канал.

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Як на повідомлення у ЗМІ відреагував Кулеба

Після появи інформації про нібито заклики Лі Хуея Дмитро Кулеба зателефонував до глав МЗС країн Європи, які відвідав посланець Китаю. Попередньо відомо, що він вже побував у Польщі, Німеччині, Франції та Бельгії.

Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті території, на яких зараз в Україні Росія перебуває. Закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд, не реагувати емоційно на кожну публікацію,

– заявив Кулеба.

Він також пояснив, що Україна контролює процес і ніхто за спиною робити проти нас нічого не буде. Окрім того, український глава МЗС пояснив, що Україна далі вестиме діалог з Китаєм, проте "відповідно до трьох базових принципів":

взаємна повага до територіальної цілісності;

жодні пропозиції, які передбачають територіальні поступки, Україна розглядати не буде;

ніякого замороженого конфлікту.

Що від

Що цьому передувало

Видання The Wall Street Journal з посиланням на європейських дипломатів написало, що представник Китаю Лі Хуей закликав до негайного припинення вогню. Ба більше, відбутись нібито воно мало при визнанні окупації Росією українських територій.

За даними журналістів, нібито Лі Хуей Європою закликав уряди країн домогтися цього.

Ба більше, саме він, мовляв, закликав розглядати Китай як економічну альтернативу США та діяти швидко. Зокрема, щоб запобігти війні перед тим, як вона пошириться.

Зверніть увагу! Китай після розмови з Володимиром Зеленським призначив спеціального представника у справах Євразії. Ним став колишній посол у Росії Лі Хуей. Останній вже відвідував Київ та нібито закликав до мирних перемовин.