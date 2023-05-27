Такого виснову дійшли фахівці американського Інституту вивчення війни. Навели приклад, що 26 травня в Кремлі заявили, що Путін у телефонній розмові з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Луло сказав про "відкритість російської сторони до діалогу". Мовляв, це блокує Київ.

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Росія не відмовилась від своїх цілей

Заява Путіна не вказує на те, що Росія зацікавлена ​​в продовженні переговорів з Україною. Вона свідчить, що Кремль не відмовився від своїх максималістських цілей змусити українську владу капітулювати.

Припускають, що Росія намагається посилити свої брехливі заяви про готовність вести переговори з Україною на тлі прибуття спеціального представника Китаю з питань Євразії Лі Хуея до Москви.

Вплив Китаю

Wall Street Journal раніше писало, що Лі закликав європейських чиновників припинити конфлікт в Україні до його ескалації. Експерти вважають, що головні інтереси Китаю полягають у забезпеченні перемоги Росії. Бояться, аби щоб Росія не використовувала ядерну зброю.

Заявлена ​​взаємодія, ймовірно, вказує на те, що Китай намагається підштовхнути Захід, щоб він вплинув на Україну.

Ймовірно, Росія посилює свої хибні інтереси в переговорах напередодні запланованого українського контрнаступу. Хочуть зашкодити продовженню допомоги Заходу Україні.