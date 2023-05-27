К такому выводу пришли специалисты американского Института изучения войны. Привели пример, что 26 мая в Кремле заявили, что Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасио Луло сказал об "открытости российской стороны к диалогу". Мол, это блокирует Киев.

Кстати говоря Ротация россиян в Бахмуте может дать ВСУ инициативу начать новый этап операций, – ISW

Россия не отказалась от своих целей

Заявление Путина не указывает, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной. Она свидетельствует, что Кремль не отказался от своих максималистских целей заставить украинские власти капитулировать.

Предполагается, что Россия пытается усилить свои лживые заявления о готовности вести переговоры с Украиной на фоне прибытия специального представителя Китая по Евразии Ли Хуэя в Москву.

Влияние Китая

Wall Street Journal ранее писало, что Ли призвал европейских чиновников прекратить конфликт в Украине до его эскалации. Эксперты считают, что главные интересы Китая состоят в обеспечении победы России. Боятся, чтобы Россия не использовала ядерное оружие.

Заявленное взаимодействие, вероятно, показывает, что Китай пытается подтолкнуть Запад, чтобы он повлиял на Украину.

Вероятно, Россия усиливает свои заблуждения в переговорах накануне запланированного украинского контрнаступления. Хотят повредить продолжению помощи Западу Украине.