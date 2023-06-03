З такою заявою виступив спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. Нагадаємо, що протягом 10 років (до 2019 року) він був послом Китаю у Росії.

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"Пекін зробить усе, щоб врегулювати кризу"

Хуей заявив, що його травневе турне Європою мало на меті сприяти політичному врегулюванню війни. Проте у Пекіні відзначили, що ця поїздка не дала "миттєвих результатів". Спецпредставник Китаю заявив, що нині між країнами "велика прірва", тому в Пекіні розглядають можливість відправити чергову "миротворчу місію".

Ми відчули, що існує велика прірва між позиціями обох сторін. Змусити всі сторони сісти за стіл переговорів зараз все одно матиме великі труднощі... Китай готовий активно розглянути питання про направлення ще однієї делегації до відповідних країн для участі в діалозі щодо врегулювання "кризи" в Україні,

– заявив китайський дипломат.

Лі Хуей заявив, що Україна і Росія нібито "не закрили двері для переговорів", а тому він вважає за необхідне відправити нову "миротворчу" місію. Він підкреслив, що Китай готовий "активно розглянути питання щодо нової делегації". Щоправда, дипломат і досі називає повномасштабну війну Росії з Україною "кризою". За його словами, Пекін прагне зробити усе можливе, аби "врегулювати українську кризу".

Китай та ЄС досягнули консенсусу

Китайські ЗМІ заявили, що Китай та ЄС "нарешті досягнули консенсусу у питанні війни Росії з Україною". Так, Лі Хуей напередодні заявив, що офіційний Пекін "готовий докладати зусиль заради відновлення миру". З такою заявою він виступив на пресконференції.

Окрім того, дипломат підкреслив ініціативи, які робить Франція, аби допомогти закінчити війну. За словами Лі Хуейя, Пекін готовий разом з Парижем посилювати зусилля, аби "врегулювати ситуацію в Україні". Також спецпредставник Китаю особливу увагу приділив питанням ядерної безпеки.

"Усі сторони повинні забезпечити безпеку ядерних об'єктів і вжити конкретних заходів для зниження тиску", – заявив Лі Хуей.