С таким заявлением выступил спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Напомним, что в течение 10 лет (до 2019 года) он был послом Китая в России.

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"Пекин сделает все, чтобы урегулировать кризис"

Хуэй заявил, что его майское турне по Европе имело целью способствовать политическому урегулированию войны. Однако в Пекине отметили, что эта поездка не дала "мгновенных результатов". Спецпредставитель Китая заявил, что сейчас между странами "большая пропасть", поэтому в Пекине рассматривают возможность отправить очередную "миротворческую миссию".

Мы почувствовали, что существует большая пропасть между позициями обеих сторон. Заставить все стороны сесть за стол переговоров сейчас все равно будет очень трудно... Китай готов активно рассмотреть вопрос о направлении еще одной делегации в соответствующие страны для участия в диалоге по урегулированию "кризиса" в Украине,

– заявил китайский дипломат.

Ли Хуэй заявил, что Украина и Россия якобы "не закрыли дверь для переговоров", а потому он считает необходимым отправить новую "миротворческую" миссию. Он подчеркнул, что Китай готов "активно рассмотреть вопрос о новой делегации". Правда, дипломат до сих пор называет полномасштабную войну России с Украиной "кризисом". По его словам, Пекин стремится сделать все возможное, чтобы "урегулировать украинский кризис".

Китай и ЕС достигли консенсуса

Китайские СМИ заявили, что Китай и ЕС "наконец-то достигли консенсуса в вопросе войны России с Украиной". Так, Ли Хуэй накануне заявил, что официальный Пекин "готов прилагать усилия ради восстановления мира". С таким заявлением он выступил на пресс-конференции.

Кроме того, дипломат подчеркнул инициативы, которые делает Франция, чтобы помочь закончить войну. По словам Ли Хуэйя, Пекин готов вместе с Парижем усиливать усилия, чтобы "урегулировать ситуацию в Украине". Также спецпредставитель Китая особое внимание уделил вопросам ядерной безопасности.

"Все стороны должны обеспечить безопасность ядерных объектов и принять конкретные меры для снижения давления", – заявил Ли Хуэй.