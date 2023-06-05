Військово-морські сили США оприлюднили відео інциденту у Тайванській протоці. Інцидент стався на тлі того, як обидві країни обмінялися звинуваченнями у відмові від проведення військових переговорів.

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Китайський корабель наблизився до американського судна

Американські військові заявили, що есмінець USS Chung-Hoon і канадський фрегат HSMC Montreal здійснювали "звичайний" транзит через протоку в суботу, 3 червня, коли китайський корабель розвернувся перед американським судном, наблизившись до нього на відстань 137 метрів.

Інцидент між китайським та американським військовими суднами біля Тайваню: дивіться відео

На відео, опублікованому ВМС США, чітко видно, як китайський військовий корабель перетинає шлях Chung-Hoon.

Чути голос англійською мовою, який, очевидно, надсилає радіоповідомлення китайському кораблю, застерігаючи від "спроб обмежити свободу судноплавства", хоча точне формулювання незрозуміле через шум вітру.

Китай не прокоментував безпосередньо критику США щодо цього інциденту, а його Міністерство закордонних справ не відразу відповіло на прохання про коментар.

Китайські військові звинуватили США і Канаду в тому, що вони "навмисно провокують ризик" своїм рідкісним спільним плаванням.

Як Китай прокоментував інцидент з кораблями

Китайський представник Сун Чжунпін заявив, що це "перехоплення в упор" стало демонстрацією як можливостей, так і "мужності" китайських Військово-морських сил.

"Що більше посилюється провокація з боку США, то сильніші контрзаходи з боку Китаю", – сказав Сонг.

Міністерство оборони Тайваню назвало дії Китаю з американськими і канадськими кораблями "провокацією" і заявило, що підтримання миру і стабільності в протоці є спільною відповідальністю вільних і демократичних країн.

"Будь-які дії, спрямовані на посилення напруженості та небезпеки, не сприятимуть регіональній безпеці", – йдеться у заяві.

Міністерство закликало Китай поважати право на свободу судноплавства.

Китай розглядає Тайвань як свою власну територію, що рішуче відкидається урядом у Тайбеї.

Пекін посилює військовий і політичний тиск, намагаючись змусити Тайвань визнати свій суверенітет, в тому числі проводячи регулярні маневри поблизу острова.