Мовиться про пляж Далянь, який розташований у північно-східній китайській провінції Ляонін. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Express.

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На пляжі Далянь можуть бути одночасно понад 30 тисяч людей

Піковий сезон на цьому пляжі триває з травня по серпень. В цей період відвідувачам може бути навіть важко побачити там пісок – не кажучи вже про те, щоб знайти місце для відпочинку.

Цей пляж не є популярним серед європейських туристів – в основному туди з'їжджаються місцеві жителі.

Однією з причин його популярності серед місцевих є зручне транспортне сполучення з прилеглими містами. Однак під час спеки людей там на стільки багато, що вони притискаються один до одного ліктями.

Місцеві ЗМІ пишуть, що впродовж вихідних у розпал спеки пляж прийняв понад 30 000 відвідувачів.

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Представник курортного готелю Сінхайвань, який розташований неподалік цього пляжу, сказав, що з початку літа вони приймали до 60 000 відвідувачів на день у вихідні дні, у порівнянні з 20 000 людей у ​​звичайний день.

Щодня відпочивальники залишають на цьому пляжі до 20 тонн сміття.