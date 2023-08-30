Про це 24 Каналу зазначив політолог Олег Саакян. Низка країн готові видати очільника Кремля Міжнародному кримінальному суду.

Дивіться також У Китаї затвердили нові карти, прихопивши собі частину території Росії

Китай – єдиний шлях

Владіміра Путіна ніде не хочуть бачити. Яскравий приклад тому саміт БРІКС, куди президента-окупанта попросили не приїздити особисто. Це означає, що навіть ті країни, які тримають безпосередній нейтралітет у питанні війни Росії проти України, готові дотримуватися міжнародного права.

"Низка інших країн-партнерів Росії – це країни з не настільки ефективним державним апаратом для того, щоб забезпечити гарантію безпеки Путіну від того, що на їх території можуть функціонувати спецслужби інших держав. Може трапитися, що Путіну піднесуть не той "чемоданчик" і відправлять його не в Москву. Тому Китай залишається єдиною країною для візиту", – сказав політолог.

Олег Саакян про ймовірний візит Путіна до Китаю: дивитись відео

Важливо, що візит до Китаю – не індивідуальне запрошення для Путіна. В рамках форуму "Один пояс – один шлях" будуть присутні й представники інших країн. А отже Сі Цзіньпін приділятиме усім рівноцінну увагу.

Путін потрапляє у солянку. Він лише один з інгредієнтів в китайському супі. Тому цей візит одразу знижує його статус і показує, що це ініціатива Китаю. А Путіну важливо показати, що він не боїться, що не перебуває в ізоляції і може їздити, наприклад аж у Пекін,

– підкреслив Олег Саакян.

Це можна вигідно продати внутрішньому ринку. А от щодо дивідендів, то це Росія щось має запропонувати Китаю. Для Сі Цзіньпіна відносини з Путіними – репутаційний ризик. Він дистанціюється від російських авантюр і використовує країну-агресорку, як донора.

"Це дружба крізь зуби. Але виходу із співпраці немає. Це як Путін познущався з Лукашенка. В такій ситуації він тепер з Китаєм. Привезти звідти він нічого не зможе. А китайсько-російські відносини розглядатимуться з однієї позиції: що вигідно Китаю (це буде за рахунок Росії) в обмін на те, що критично необхідно Путіну. Що не завжди співпадає з інтересами Росії", – додав політолог.

Відносини Китаю та Росії: останні новини