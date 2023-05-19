Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Пекін може відмовитись від амбіцій щодо Тайваню на користь інших планів.

Читайте також Хрест на "Силі Сибіру-2" і васалітет Путіна: як Китай будує новий світовий порядок

Пекін буде коректувати свою позицію

Китай має свою стратегічну мету у намаганні вирішити військовий конфлікт Росії та України.

Пекін хоче залишити при владі Владіміра Путіна, але максимально послабленого. Він цілком влаштовує Китай в реалізації своєї мети економічного поглинання Далекого Сходу та Сибіру,

– припустив публіцист.

Зараз Китай уважно спостерігає за ситуацією і бачить, що найімовірніше утриматись при владі Путіну не вдасться.

"І тоді Пекін буде коректувати свою позицію. І можливо в реалізації своїх історичних і геополітичних цілей піде ще далі", – припустив він.

Як Китай може використати Путіна в своїх інтересах: дивіться відео

Реалізує імперські амбіції

У Вашингтоні в неформальних розмовах спостерігається думка про те, що можлива велика стратегічна угода між Китаєм та США.

Сполучені Штати ніколи не погодяться на військову анексію Пекіном держави Тайвань. І тому пропонується такий підхід: зберігається та сама концепція "одна країна – два народи". Тайвань формально не оголошує свою незалежність. Залишається та сама ситуація, як і в останні 50 років,

– підкреслив Піонтковський.

А свої агресивні імперські амбіції Сі Цзіньпін може задовольнити, реалізуючи їх на Далекому Сході та в Сибіру.

Для "перетравлення" цих територій Китаю будуть потрібні кілька десятків років. І в цей час чудово буде процвітати взаємовигідні відношення Тайваню та Китаю, а також США та Китаю,

– наголосив публіцист.

Хід подій підштовхують Вашингтон та Пекін до такого можливого варіанту розвитку подій.

"Про це в Москві здогадуються і дуже нервують з цього приводу", – зауважив Андрій Піонтковський.

Більше про візит спецпредставника Китаю Лі Хуея до Києва