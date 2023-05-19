Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пекин может отказаться от амбиций по Тайваню в пользу других планов.
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Пекин будет корректировать свою позицию
Китай имеет свою стратегическую цель в попытке разрешить военный конфликт России и Украины.
Пекин хочет оставить у власти Владимира Путина, но максимально ослабленного. Он полностью устраивает Китай в реализации своей цели экономического поглощения Дальнего Востока и Сибири,
– предположил публицист.
Сейчас Китай внимательно наблюдает за ситуацией и видит, что, скорее всего, удержаться у власти Путину не удастся.
"И тогда Пекин будет корректировать свою позицию. И, возможно, в реализации своих исторических и геополитических целей пойдет еще дальше", - предположил он.
Как Китай может использовать Путина в своих интересах: смотрите видео
Реализует имперские амбиции
В Вашингтоне в неформальных разговорах наблюдается мнение о том, что возможно большое стратегическое соглашение между Китаем и США.
Соединенные Штаты никогда не согласятся на военную аннексию Пекином государства Тайвань. И поэтому предлагается такой подход: сохраняется та же концепция "одна страна – два народа". Тайвань формально не объявляет своей независимости. Остается та же ситуация, как и в последние 50 лет,
– подчеркнул Пионтковский.
А свои агрессивные имперские амбиции Си Цзиньпин может удовлетворить, реализуя их на Дальнем Востоке и Сибири.
Для "переваривания" этих территорий Китаю потребуются несколько десятков лет. И в это время прекрасно будет процветать взаимовыгодные отношения Тайваня и Китая, а также США и Китая,
– подчеркнул публицист.
Ход событий подталкивают Вашингтон и Пекин к возможному варианту развития событий.
"Об этом в Москве догадываются и очень нервничают по этому поводу", – заметил Андрей Пионтковский.
Больше о визите спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Киев
- Ли Хуэй 16 и 17 мая провел встречи в Киеве с представителями украинских властей. В частности, с главой ОПУ Андреем Ермаком. Спецпредставителю Китая в деталях рассказали о 10 шагах "формулы мира" Зеленского. Ермак подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы Пекин приобщился к реализации украинской "формулы мира".
- На встрече Ли Хуэя с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой министр отметил важность участия КНР в реализации "формулы мира", Черноморской зерновой инициативы, обеспечении ядерной безопасности и других важных вопросах.
- Кулеба подчеркнул, что Украина не будет рассматривать "никакие предложения, предусматривающие утрату ее территорий и замораживание конфликта".