Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, Пекин может отказаться от амбиций по Тайваню в пользу других планов.

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Пекин будет корректировать свою позицию

Китай имеет свою стратегическую цель в попытке разрешить военный конфликт России и Украины.

Пекин хочет оставить у власти Владимира Путина, но максимально ослабленного. Он полностью устраивает Китай в реализации своей цели экономического поглощения Дальнего Востока и Сибири,

– предположил публицист.

Сейчас Китай внимательно наблюдает за ситуацией и видит, что, скорее всего, удержаться у власти Путину не удастся.

"И тогда Пекин будет корректировать свою позицию. И, возможно, в реализации своих исторических и геополитических целей пойдет еще дальше", - предположил он.

Как Китай может использовать Путина в своих интересах: смотрите видео

Реализует имперские амбиции

В Вашингтоне в неформальных разговорах наблюдается мнение о том, что возможно большое стратегическое соглашение между Китаем и США.

Соединенные Штаты никогда не согласятся на военную аннексию Пекином государства Тайвань. И поэтому предлагается такой подход: сохраняется та же концепция "одна страна – два народа". Тайвань формально не объявляет своей независимости. Остается та же ситуация, как и в последние 50 лет,

– подчеркнул Пионтковский.

А свои агрессивные имперские амбиции Си Цзиньпин может удовлетворить, реализуя их на Дальнем Востоке и Сибири.

Для "переваривания" этих территорий Китаю потребуются несколько десятков лет. И в это время прекрасно будет процветать взаимовыгодные отношения Тайваня и Китая, а также США и Китая,

– подчеркнул публицист.

Ход событий подталкивают Вашингтон и Пекин к возможному варианту развития событий.

"Об этом в Москве догадываются и очень нервничают по этому поводу", – заметил Андрей Пионтковский.

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