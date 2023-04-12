Директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс убежден, что Москва становится все более и более зависимой от Китая.
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По его словам, в некоторых аспектах Россия рискует со временем стать "экономической колонией" Китая, зависимой от экспорта энергоресурсов и сырья. Путин сам ведет свою страну к этому.
Российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин заявили о своей дружбе и пообещали более тесные связи во время саммита в Москве в прошлом месяце.
Как Китай пытается маневрировать
- Пекин, который российскими руками стремится ослабить Запад и уничтожить либеральный миропорядок, помогает агрессору не потерпеть экономический крах.
- В то же время публично продолжает умалять помощь стране-агрессору, предлагая "мирный план" и призывая Украину и Россию к переговорам.
- Так что Си Цзиньпинь использует зависимость Путина и как выгодно ему.
- Для китайских властей Россия – ситуативный союзник, а не равнозначный партнер.
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