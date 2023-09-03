Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов объяснил, какая позиция у Китая относительно войны России против Украины. По его словам, "Китай всегда в игре".
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Буданов заявил, что Китаю не выгоден проигрыш России
В то же время он подчеркнул, что у Пекина на европейское восприятие мира, поскольку Китай – "это самобытная культура в полном смысле". Следовательно, Буданов отметил, что логика Китая не всегда ясна нашему населению.
Для Китая именно военный проигрыш России – плохой, мягко говоря,
– утверждает глава разведки.
Он объяснил, что Китай не хочет остаться в большой "стратегической игре" один на один с их, как Пекин считает, противниками.
"Вместе с тем они (китайцы – 24 Канал) абсолютно откровенно и прямо заявили, что они выступают за поддержку территориальной целостности Украины", – подчеркнул Буданов.
По словам главы разведки, Китаю нужна такая конфигурация, при которой Россия не испытывает открытый проигрыш, чтобы не остаться один на один со своими проблемами, и для них желательно было бы, чтобы при этом Украина вернула свой суверенитет.
В конце концов Буданов добавил, что то, что Китай заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины, – это уже очень много.
"В Китае официальные высказывания – это не как у нас "я так сказал, потому что я так думал, а завтра я как-то иначе думаю". Нет", – резюмировал Буданов.
Что известно о позиции Китая относительно войны в Украине
- Китай долгое время сохранял нейтралитет в отношении войны России против Украины. До сих пор Пекин использует термин "кризис" в отношении войны России против Украины.
- В феврале на Мюнхенской конференции Китай представил свою так называемую "формулу мира", которую Киев и его союзники не поддержали. Одним из самых больших разногласий стало то, что план Китая не предусматривал вывод российских войск из Украины.
- В конце концов Китай присоединился к саммиту "формулы мира" Владимира Зеленского, который летом состоялся в Саудовской Аравии.
- Также стоит отметить, что китайские компании поставляют России товары двойного назначения, которые могут использовать для производства оружия.