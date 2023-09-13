Политолог Валентин Гладких сказал 24 Каналу, что очень показательно отсутствие совместной итоговой пресс-конференции или по крайней мере заявления.

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"Ничего, кроме пропагандистских последствий и интерпретаций, этот визит за собой не потянет", – считает Пьяных.

Так, Россия может сколько угодно блефовать северокорейским оружием, а КНДР – ядерными технологиями Кремля. Однако мировые лидеры понимают, что Путин и Ким Чен Ын ни на что не способны без разрешения Китая.

Будут ли последствия, если диктаторы таки договорятся

Еще перед визитом Ким Чен Ына в Россию в США заявили, что обмен военной помощью между странами станет "огромной ошибкой" и приведет к их дальнейшей изоляции от цивилизованного мира.

Вице-президент США Камала Гаррис подчеркнула, что поиск помощи в КНДР свидетельствует об отчаянии страны-агрессора. Россия уже в тупике из-за огромных потерь в технике, которые неоткуда компенсировать.

В то же время разные эксперты, в том числе американский политолог Рамиз Юнус, считают, что любое вооруженное усиление страны-агрессора повлечет за собой еще более активную поддержку Украины со стороны ее партнеров.

Ким Чен Ын встретился с Путиным: основное