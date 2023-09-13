Северокорейский диктатор заявил, что его страна хочет развивать отношения с Москвой, а визит в Россию якобы поможет поднять их на новый уровень. Об этом говорится в сообщении российских пропагандистских СМИ.
Смотрите также Ким Чен Ын не привык к такой убогой жизни, как у Путина, – политтехнолог
Что сказал Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи принялся убеждать, что страна-агрессор якобы борется с противостоящими ей гегемонистическими силами. Также он заверил, что КНДР и Россия будут работать над "строительством суверенного государства".
Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с противостоящими России гегемонистическими силами,
– сказал Ким Чен Ын.
Со своей стороны Путин отметил, что двум диктаторам удалось встретиться в "особое время", ведь 9 сентября КНДР отмечала 75-ю годовщину со дня основания. Тогда суверенность КНДР первой признала Россия.
Ким Чен Ын приехал в Россию: что известно
- Глава Северной Кореи прибыл в Россию 12 сентября, чтобы обсудить с Владимиром Путиным поставки оружия. Российские пропагандисты выложили видео, на котором видно, что Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде, но его почему-то тянул российский локомотив.
- Ранее западные эксперты писали, что Ким Чен Ын может заключить соглашение с Путиным по продаже оружия. Речь, в частности, о поставках России боеприпасов, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет для ведения войны против Украины. Со своей стороны, Москва могла бы предложить КНДР зерно, нефть и военные технологии.
- После переговоров с кремлевским диктатором, глава КНДР озвучил ряд заявлений. В частности, он сказал, что отношения с Россией являются первым приоритетом для его страны. А КНДР "всегда поддерживала и поддерживает все решения президента Путина и российского правительства".