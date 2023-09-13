Украина пишет новые страницы в мировой истории, в частности уничтожила подлодку "Ростов-на-Дону". А произошло это благодаря агентам "Атеш" и севастопольцам – они собирали информацию больше года.

Смотрите также Большой улов ВСУ в Севастополе: что известно о поврежденных российских судах

Почему это фантастический результат

Атака по подлодке уникальна сразу по нескольким причинам, отмечают журналисты. Во-первых, "подлодки являются сверхсложной целью, противодействие которым требует целого комплекса средств, с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными субмаринами". А во-вторых, и это самое главное, у Украины нет штатных возможностей для борьбы с подлодками российского флота.

Нет ни современных кораблей, которые могут осуществлять патрулирование акватории с целью поиска и уничтожения субмарин, ни таких противолодочных самолетов, как P-8 Poseidon или хотя бы P-3 Orion, ни, конечно, подводной компоненты флота,

– пишут журналисты.

Военно-морским силам Украины просто нечем искать в Черном море подлодки и уничтожать их. И все же "Ростов-на-Дону" больше не существует!

Подводная лодка "Ростов-на-Дону / Фото "Атеш"

Как это удалось

Поскольку в море мы бы не могли поразить подлодку, оставалась только возможность сделать это тогда, когда "Ростов-на-Дону" будет в надводном положении. Это большая редкость, поэтому единственным окном возможностей было поражение в бухте. Что и сделали украинские летчики.

Это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подлодки за всю историю, тем более сразу результативное. И это уже не первый случай, когда Вооруженные Силы Украины говорят новые слова в военно-морском деле, потому что до этого впервые в истории украинские военные уничтожили ракетный крейсер и результативно использовали морские дроны,

– указано в материале.

Журналисты Defense Express предположили, что для поражения были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow. "Они имеют боевую часть весом 450 килограммов, которая состоит из двух отдельных частей. Первая – лидирующий кумулятивный заряд, образующий в препятствии отверстие, в которое уже влетает основная обломочно-фугасная боевая часть. Таким образом при поражении подлодки или любого другого корабля взрыв происходит внутри корпуса. Это уже означает критические повреждения".

"Ростов-на-Дону" охватил масштабный пожар, поэтому он просто выгорел изнутри.

Смотрите также Крым все ближе: что важное потеряли россияне вместе с "вышками Бойко"

Российский подводный флот

Таким образом, к крейсеру "Москва" и "Оленегорскому горняку" присоединился и "Ростов-на-Дону". Ранее он "воевал" в Сирии, а также был носителем "Калибров". Его стоимость оценивается в 300 миллионов долларов. Однозначно станет флагманом, потому что предназначен как раз для подводного плавания.

А 13 сентября к ним присоединился и "Тунец" – это российский дизельный катер. Он тоже испытал "отрицательное всплытие".