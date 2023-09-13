Україна пише нові сторінки в світовій історії, зокрема знищила підводний човен "Ростов-на-Дону". А сталося це завдяки агентам "Атеш" і севастопольцям – вони збирали інформацію понад рік.

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Чому це фантастичний результат

Атака по підводному човну унікальна одразу з кількох причин, зазначають журналісти. По-перше, "підводні човни є надскладною ціллю, протидія яким вимагає цілого комплексу засобів, із протичовновими кораблями, літаками та вертольотами, власними субмаринами". А по-друге, і це найголовніше, в України немає штатних можливостей для боротьби з підводними човнами російського флоту.

Немає ані сучасних кораблів, які можуть здійснювати патрулювання акваторії з метою пошуку та знищення субмарин, ані таких протичовнових літаків, як P-8 Poseidon чи хоча б P-3 Orion, ані звісно підводної компоненти флоту,

– пишуть журналісти.

Військово-морським силам України просто нічим шукати в Чорному морі підводні човни та знищувати їх. І все ж "Ростова-на-Дону" більше не існує!

Підводний човен "Ростов-на-Дону / Фото "Атеш"

Як це вдалося

Оскільки в морі ми б не могли вразити підводний човен, залишалася тільки можливість зробити це тоді, коли "Ростов-на-Дону" буде у надводному положенні. Це велика рідкість, тож єдиним вікном можливостей було ураження у бухті. Що й зробили українські льотчики.

Це перше в історії застосування крилатих ракет для ураження підводного човна за всю історію, тим паче одразу результативне. Й це вже не перший випадок, коли Збройні Сили України говорять нові слова у військовій морській вправі, бо до цього вперше в історії українські військові знищили ракетний крейсер та результативно використали морські дрони,

– вказано в матеріалі.

Журналісти Defense Express припустили, що для ураження було застосовано крилаті ракети типу Storm Shadow. "Вони мають бойову частину вагою 450 кілограмів, яка складається з двох окремих частин. Перша – лідуючий кумулятивний заряд, який утворює у перешкоді отвір, в який вже влітає основна уламково-фугасна бойова частина. Таким чином при ураженні підводного човна, чи будь-якого іншого корабля, вибух проходить у середині корпусу. Це вже означає критичні пошкодження".

"Ростов-на-Дону" охопила масштабна пожежа, тому він просто вигорів зсередини.

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Російський підводний флот

Таким чином, до крейсеру "Москва" та "Оленегорського горняка" долучився і "Ростов-на-Дону". Раніше він "воював" у Сирії, а також був носієм "Калібрів". Його вартість оцінюють у 300 мільйонів доларів. Однозначно стане флагманом, бо ж призначений якраз для підводного плавання.

А 13 вересня до них доєднався і "Тунець" – це російський дизельний катер. Він теж зазнав "отріцатєльного всплитія".