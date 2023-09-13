Україна повернула контроль за "вишками Бойка" в Чорному морі – такі повідомлення з'явилися 11 вересня. Що це означає – розбирався Олексій Чибісов у статті для 24 Каналу.

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Що дає нам контроль за "вишками Бойка"

Як зазначив у коментарі для 24 Каналу представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, втрата контролю за вишками значно послаблює позиції росіян у Криму.

Ці об'єкти використовувались із початку повномасштабного вторгнення виключно як військові. Тож усі плани окупантів щодо радіоелектронної боротьби, спостереження та розміщення там засобів ураження були втрачені. А це створює додаткові можливості для Сил оборони України, які обов'язково будуть використані. Ми готові до того, що ворог буде намагатися завдавати по них ударів, та неодмінно нарощуватимемо можливості впливу на окупантів як в акваторії моря, так і безпосередньо в Криму,

– сказав Юсов.

Ця перемога була локальною, але важливою. Завдяки їй бійці ГУР прибрали серйозну перешкоду для багатьох спецоперацій: як для застосування морських ударних дронів, так і для використання безпілотників та десантування на півострів.

Крім того, окупанти втратили фізичні та політичні можливості тероризувати цивільні кораблі на цій ділянці моря, що буквально підкошує путінські наміри блокувати вивезення зерна з України. Та й взагалі кремлівський режим отримав черговий смачний ляпас від "держави без флоту", адже з кожним днем стає все більш очевидним той факт, що Росія програє битву за море.

Як росіяни використовували ці споруди

Коли окупанти втратили крейсер "Москва" та послабили свої позиції на Зміїному, вони перетворили "вишки Бойка" на перевалочні пункти для авіації та флоту. Так нафтовидобувні вишки дістали стратегічне значення: там дозаправлялися ворожі транспортні гелікоптери та завантажувалися ракетами ударні. На платформах працювали станції РЕБ, які глушили наші безпілотники та морські дрони. Російська радіолокаційна система "Нева" виявляла у морі об'єкти у радіусі 30 кілометрів, що ускладнювало проведення спецоперацій Силам оборони України. Тепер же бійці ГУР МО змогли позбавити росіян чи не останнього козиря у північно-західній частині моря.

Як захоплювали "вишки Бойка"

За словами офіцера ГУР МО із позивним "Фаворит", завдання було надскладним та важким, зокрема й через те, що неможливо заздалегідь дуже ретельно дослідити об'єкти та їх охорону.

Ми не могли знати, що насправді нас очікує на платформах, оскільки, звісно, проводили аеророзвідку, проте не могли спускатися дуже низько. Ворожі РЕБи не дозволяли зробити детальні знімки місцевості. Тож могли бути й міни у воді, й інші неприємні об'єкти. У рамках підготовки до операції ми проводили й розвідку малою групою. Словом, готувалися дуже ретельно. Російське ж командування, судячи з усього, нехтувало загрозами та не ставилося всерйоз до ризиків втратити контроль за вишками,

– каже він.

Ба більше, захоплювали платформи українські спецпризначенці не всі одночасно, а одну за іншою. Тому рашисти цілком могли зреагувати та значно посилити захист хоча б кількох вишок. Але вони спромоглися хіба що на спроби ударів по катерах ГУР із літаків Су-30.

Багатоцільові винищувачі гатили по спецпризначенцях із бортової пушки, ефективна дальність бойового застосування якої сягає всього лише кількох кілометрів. Однак наближатися до розвідників російські авіатори бажання не мали, оскільки б зі стовідсотковою вірогідністю отримали б ракету у борт. Один із літаків, до речі, й підбили, після чого пілоту довелося повертатися на аеродром базування приниженим та переляканим.

Окрім того, що наші бійці позбавили росіян стратегічної переваги на цій ділянці моря, вони отримали ще й купу некерованих авіаційних ракет (НАРів) і дорогоцінну "Неву", яка після вивчення служитиме на нашу користь.

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ГУР – круті хлопці

Військово-морські сили України допомагали розвідникам, адже берегові ракетно-артилерійські війська Військово-морських сил ЗСУ понад рік здійснюють вогневий контроль над частиною Чорного моря, де встановлені "вишки Бойка".

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував спецоперацію ГУР.

Не можна було виключати, що туди може зайти якась диверсійна група з використанням якихось інших маломірних, наприклад, човнів для того, щоб доставити особовий склад. Тому, звісно, ця операція теж була ризикованою в достатній мірі, і, звісно, покладатися лише на цю інформацію спецпризначенці не могли. Дістатися на таку відстань, на гумових човнах – це реально треба бути дуже крутими хлопцями, якими гурівці і є,

– сказав він.