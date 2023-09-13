Офіцер спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Фаворит" розповів 24 Каналу, як вдалося повернути "вишки Бойка". За його словами, завдання було надскладним та важким, зокрема й через те, що неможливо заздалегідь дуже ретельно дослідити об'єкти та їх охорону.

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Бійці ГУР провели операцію без втрат

Українські бійці проводили розвідку малою групою й готувалися дуже ретельно. Офіцер спецпідрозділу ГУР МО вважає, що російське командування не ставилося серйозно до ризиків втратити контроль за вишками.

Ми не могли знати, що насправді нас очікує на платформах, оскільки, звісно, проводили аеророзвідку, проте не могли спускатися дуже низько. Ворожі РЕБи не дозволяли зробити детальні знімки місцевості. То ж могли бути й міни у воді й інші неприємні об'єкти. У рамках підготовки до операції ми проводили й розвідку малою групою. Словом, готувалися дуже ретельно. Російське ж командування, судячи з усього, нехтувало загрозами та не ставилося всерйоз до ризиків втратити контроль за вишками,

– каже "Фаворит".

Українські спецпризначенці захоплювали платформи не всі одночасно, а одну за іншою. Тому окупанти могли зреагувати та значно посилити захист хоча б кількох вишок.

Однак противник спромігся хіба що на спроби ударів по катерах ГУР з літаків Су-30, пілоти яких виявилися зовсім не сміливими та схильними до ризиків.

Багатоцільові винищувачі гатили по спецпризначенцях із бортової пушки, ефективна дальність бойового застосування якої сягає всього лише кількох кілометрів.

Однак наближатися до розвідників російські авіатори бажання не мали, оскільки б зі стовідсотковою вірогідністю отримали б ракету у борт. Один із літаків підбили, після чого пілоту довелося повертатися на аеродром базування.

Крім позбавлення росіян стратегічної переваги на цій ділянці моря, українські оборонці отримали ще й купу некерованих авіаційних ракет та дорогоцінну "Неву", яка після вивчення служитиме на нашу користь.

Спецоперацію бійці ГУР провели без втрат із власного боку.

Україна повернула контроль над "вишками Бойка": подробиці