Раніше на цих об'єктах активно проводили операцію українські військові. Ці вишки перебували під окупацією росіян ще з 2015 року.
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Як Україна змогла повернути "вишки Бойка"
У ГУР МО зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення російські загарбники активно використовували "вишки Бойка" у військових цілях. Зокрема, загарбники там зробили своєрідний вертолітний майданчик і розміщували засоби РЛС.
Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України. Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна",
– наголосили в розвідці.
Крім цього, Україна повернула й самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Зрештою, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.
"Це запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну систему "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі", – сказали в ГУР МО.
Наостанок в українській розвідці зазначили, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою літак окупантів отримав ураження і змушений був відступити.
Як Україна повертала "вишки Бойка" / Відео з телеграм-каналу ГУР МО
Раніше біля "вишок Бойка" тривали бої
- У звіті британської розвідки від 27 серпня повідомляється, що в районі "вишок Бойка" відновилися сутички. Цей розвиток подій стався після окремого інциденту, коли ворожий винищувач спробував вразити наш військовий малий катер, розташований поблизу платформи в північно-західному районі Чорного моря.
- Згодом речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що район, де розташовані "вишки Бойка", є вкрай небезпечним. Зрештою вона зазначила, що українські військові вели там активно свою роботу.
- Варто зазначити, що "вишки Бойка" це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році.