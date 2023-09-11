Раніше на цих об'єктах активно проводили операцію українські військові. Ці вишки перебували під окупацією росіян ще з 2015 року.

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Як Україна змогла повернути "вишки Бойка"

У ГУР МО зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення російські загарбники активно використовували "вишки Бойка" у військових цілях. Зокрема, загарбники там зробили своєрідний вертолітний майданчик і розміщували засоби РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели сили підрозділів ГУР МО України. Під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна",

– наголосили в розвідці.

Крім цього, Україна повернула й самопідіймальні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Зрештою, під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї.

"Це запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну систему "Неву", що може відстежувати рух суден у Чорному морі", – сказали в ГУР МО.

Наостанок в українській розвідці зазначили, що під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою літак окупантів отримав ураження і змушений був відступити.

Як Україна повертала "вишки Бойка" / Відео з телеграм-каналу ГУР МО

Раніше біля "вишок Бойка" тривали бої