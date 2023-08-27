Про це повідомила розвідка Великої Британії. Зауважимо, що йдеться про газові й нафтові платформи у Чорному морі між Кримом та Одесою – так звані "вишки Бойка".
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Британська розвідка про бої і важливість "вишок Бойка"
У відомстві зазначили, що бої точилися між українськими та російськими морськими й повітряними силами. Нагадали, що минулого тижня ворожий бойовий літак намагався обстріляти військовий малий катер, що перебував біля платформи на північному заході моря.
Платформи мають цінні ресурси вуглеводнів. Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності,
– зауважили у британській розвідці.
Додали, що платформи експлуатуються компанією "Чорноморнафтогаз", яка була захоплена так званою окупаційною владою Криму в 2014 році.
"Після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Україна завдала ударів по кількох контрольованих Росією платформах. І Росія, і Україна також періодично захоплювали їх військами", – зазначили у розвідці Британії.
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Українські воїни завдали удару по російському літаку
- Зауважимо, 23 серпня у ГУР повідомили, що Сили оборони завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. Також оприлюднили відповідне відео.
- Зазначили, що в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка", відбулося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів.
- Літак окупантів спробував атакувати наші військові судна, але отримав потужну відповідь.
- Російські пропагандисти поширили фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Однак, насправді ворожа ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва". Жодної шкоди українським військовим завдано не було, наголосили в ГУР.
- У відповідь на спробу атаки наші воїни завдали удару по літаку. Випущена з бойового катера ракета пошкодила російський борт. Він був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.