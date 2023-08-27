Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що там можна розташовувати передові бази для розвідувальних груп.

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"Там можна розташовувати бази радіоелектронної та іншої розвідки, щоби покривати значно більше радіус, ніж просто з материка чи з Криму", – зауважив Гендельман.

Окрім того, там можна поставити ракетну установку різного радіуса дії. Так українська армія могла б завдавати ударів протикорабельними ракетами по російських суднах в глибині Чорного моря.

Маленькі штучні острови. Їх можна використовувати як передовий плацдарм для будь-чого. Для розвідки, вертольотів, далекобійних засобів. Українське командування безумовно, за можливості, буде все це використовувати,

– переконаний військовий експерт.

Тобто, це мініплацдарм для звільнення тимчасово окупованого Криму у майбутньому. Усе через те, що острів Зміїний розташований надто далеко. Тому, будь-яка територія, на якій можна розташувати щось в морі, – це добре.

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Ситуація в Чорному морі