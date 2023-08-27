Про це 24 Каналу сказав військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман, зауваживши, що там можна розташовувати передові бази для розвідувальних груп.
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"Там можна розташовувати бази радіоелектронної та іншої розвідки, щоби покривати значно більше радіус, ніж просто з материка чи з Криму", – зауважив Гендельман.
Окрім того, там можна поставити ракетну установку різного радіуса дії. Так українська армія могла б завдавати ударів протикорабельними ракетами по російських суднах в глибині Чорного моря.
Маленькі штучні острови. Їх можна використовувати як передовий плацдарм для будь-чого. Для розвідки, вертольотів, далекобійних засобів. Українське командування безумовно, за можливості, буде все це використовувати,
– переконаний військовий експерт.
Тобто, це мініплацдарм для звільнення тимчасово окупованого Криму у майбутньому. Усе через те, що острів Зміїний розташований надто далеко. Тому, будь-яка територія, на якій можна розташувати щось в морі, – це добре.
Як "вишки Бойка" можна використовувати у війні: дивіться відео
Ситуація в Чорному морі
- Британська розвідка повідомляє, що бої за "вишки Бойка" були між українськими та російськими морськими й повітряними силами. Так минулого тижня російський літак намагався обстріляти військовий малий катер. Він перебував біля платформи на північному заході Чорного моря.
- Росіяни збільшують кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Ворог знову вивів з порту Новоросійська фрегат "Адмірал Ессен". Він несе 8 крилатих ракет типу "Калібр".
- Як повідомляла 25 серпня керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, країна-агресорка тримала корабельне угруповання в розгорнутому стані. Так у Чорному морі маневрували 10 кораблів. Ще 2 – в Азовському, серед них – ракетоносій.