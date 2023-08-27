Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Гендельман, отметив, что там можно размещать передовые базы для разведывательных групп.
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"Там можно размещать базы радиоэлектронной и другой разведки, чтобы покрывать значительно больше радиус, чем просто из материка или из Крыма", – отметил Гендельман.
Кроме того, там можно поставить ракетную установку разного радиуса действия. Так украинская армия могла бы наносить удары противокорабельными ракетами по российским судам в глубине Черного моря.
Маленькие искусственные острова. Их можно использовать как передовой плацдарм для чего угодно. Для разведки, вертолетов, дальнобойных средств. Украинское командование безусловно, по возможности, будет все это использовать,
– убежден военный эксперт.
То есть это мини-плацдарм для освобождения временно оккупированного Крыма в будущем. Все потому, что остров Змеиный расположен слишком далеко. Поэтому, любая территория, на которой можно разместить что-то в море, – это хорошо.
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Ситуация в Черном море
- Британская разведка сообщает, что бои за "вышки Бойко" были между украинскими и российскими морскими и воздушными силами. Так, на прошлой неделе российский самолет пытался обстрелять военный малый катер. Он находился у платформы на северо-западе Черного моря.
- Россияне увеличивают количество ракетоносителей в Черном море. Враг снова вывел из порта Новороссийска фрегат "Адмирал Эссен". Он несет 8 крылатых ракет типа "Калибр".
- Как сообщала 25 августа руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, страна-агрессор держала корабельную группировку в развернутом состоянии. Так в Черном море маневрировали 10 кораблей. Еще 2 – в Азовском, среди них – ракетоноситель.