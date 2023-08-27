Корабль несет на борту крылатые ракеты "Калибр", которыми враг активно атакует украинскую территорию. Однако следует отметить, что Украине уже удавалось "отправить на отдых" этот фрегат.

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Опасность остается высокой

Вражеские силы возобновили дежурство ракетоносцев в Черном море. Последним судном, отправившимся в черноморскую акваторию, стал фрегат "Адмирал Эссен". Российский корабль отплыл туда из порта Новороссийска.

"Адмирал Эссен" оснащен 8 крылатыми ракетами "Калибр". Такие ракеты способны совершать маневры. Силы обороны юга подчеркнули, что уровень ракетной опасности остается высоким.

Действуйте оперативно и собранно! Берегите себя! А мы бережем Украину,

– заявили в ВСУ.

Они советуют прислушиваться к сигналам воздушной тревоги и не рисковать собственной безопасностью.

Нокаут "Адмирала Эссена"

В интервью глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что украинские дроны уже смогли поразить корабль "Адмирал Эссен". Россияне уничтожили беспилотник на подходе к фрегату, примерно в 100 метрах от корабля – однако это не помогло оккупантам. Взрывная волна и обломки повредили борт оккупантов.

Обломками было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, определенная электроника, антенны, определенные системы и гидроакустическая система. И он ушел на 3,5 месяца на ремонт,

– рассказал Буданов.

Все время военный корабль "Адмирал Эссен" стоял в порту на долгосрочном ремонте.

Россияне уничтожают около 60–70 процентов дронов, однако остальные наносят Москве значительный ущерб. Буданов считает такой результат успешным. Цена беспилотника не может сравниться с ценой российского корабля.