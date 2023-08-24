Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, несмотря на то, что россияне уничтожают 60 – 70% украинских морских дронов, они являются эффективным оружием для сдерживания, позволяющим парализовать деятельность фронта.

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Морские дроны – проблема для россиян

Буданов не рассказал, сколько именно морских дронов есть у Украины и для каких задач их используют. Однако, по его словам, их действительно много.

Насколько это эффективно работает? Поскольку есть реальные нанесенные потери и цена такого дрона и цена боевого корабля – несравнимы, то можно сказать, что это достаточно эффективный способ. Но, разумеется, 60%, может быть, даже 70% они уничтожают. Это верно. Нечего здесь, как говорится, скрывать. Однако для них проблема – в тех 30%,

– заявил глава ГУР.

Он добавил, что есть случаи, когда такие дроны уничтожаются рядом с военными кораблями России. Как следствие, суда после этого отправляются на длительный ремонт. В частности, это произошло с фрегатом "Адмирал Эссен".

"Известен был случай. Его уничтожили. При подходе к фрегату "Адмирал Эссен", прямо при подходе. Если посмотреть сначала на эту ситуацию – неудачно, казалось. Но от взрывной волны, поскольку его уничтожили примерно в 100 метрах от корабля, а заряд достаточно таки мощный, и обломков было полностью повреждено радиоэлектронное оборудование корабля, электроника определенная, антенны, определенные системы и гидроакустическая система", – отметил Буданов.

После этого фрегат ушел на 3,5 месяца на ремонт – все это время он стоял в доке. По словам главы ГУР МО, в Украине уже наладили серийное производство морских дронов.

"Это не как делали в гаражах – один-два. Это не так. Нормальное серийное производство идет", – подытожил он.

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Коротко об украинских дронах "Морской малыш"