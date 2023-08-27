И хотя в Черном море ухудшается погода и раздувается шторм, однако угроза сохраняется. Об этом в эфире телемарафона заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.
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Ракетоносители продолжают дежурство в море
Гуменюк подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов сохраняется не только из воздуха, но и с моря, ведь ракетоноситель продолжает боевое дежурство в Черном море. Причем корабль оккупантов совершил манёвр и перешел из Азовского моря в Черное.
По словам Гуменюк, ракетоноситель несколько суток стоял в Азовском море. Именно оттуда россияне и нанесли ракетные удары по Одесщине.
Сейчас он вернулся в Черное море, но оно ему не радо. Потому что в Черном море раздувается шторм и погода ухудшается,
– заявила Гуменюк.
Со всем тем, корабельная группировка россиян в акватории Черного моря состоит из 12 единиц и все они продолжают боевое дежурство. Они рассредоточены именно в том районе, который до сих пор считается более или менее безопасным – ближе к юго-восточному побережью Крыма в направлении Новороссийска.
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- Россия 22 августа впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель "Циклон". В ОК "Юг" отметили, что этот корабль не проходил испытаний, но оккупанты все равно его вывели в море. В общей сложности залп "Калибров" увеличился до 20 ракет.
- Недавно, 25 августа, враг впервые атаковал территорию Украины из акватории Азовского моря. Целью россиян была портовая инфраструктура Одесщины.
- В общей сложности продолжает маневрировать 10 кораблей в Черном море и два – в Азовском море, один из которых ракетоноситель. По словам Гуменюк, говорится о малом ракетном корабле типа "Буян". Наличие ракетоносителей в Азовском море Гуменюк объясняет тем, что в Черном оккупантам страшно. Кроме того, это может свидетельствовать о попытке обойти систему ПВО.