И хотя в Черном море ухудшается погода и раздувается шторм, однако угроза сохраняется. Об этом в эфире телемарафона заявила руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Ракетоносители продолжают дежурство в море

Гуменюк подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов сохраняется не только из воздуха, но и с моря, ведь ракетоноситель продолжает боевое дежурство в Черном море. Причем корабль оккупантов совершил манёвр и перешел из Азовского моря в Черное.

По словам Гуменюк, ракетоноситель несколько суток стоял в Азовском море. Именно оттуда россияне и нанесли ракетные удары по Одесщине.

Сейчас он вернулся в Черное море, но оно ему не радо. Потому что в Черном море раздувается шторм и погода ухудшается,

– заявила Гуменюк.

Со всем тем, корабельная группировка россиян в акватории Черного моря состоит из 12 единиц и все они продолжают боевое дежурство. Они рассредоточены именно в том районе, который до сих пор считается более или менее безопасным – ближе к юго-восточному побережью Крыма в направлении Новороссийска.

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