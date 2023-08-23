Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 Каналу, почему россияне активизировались в Черном море.

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"Под давлением санкций к компьютерным играм у них уже доступа нет, поэтому они пытаются там играть в "морской бой". Наши катера все в строю, а им постоянно что-то грезится в акватории Черного моря", – отметила Гуменюк.

Наталья Гуменюк о ситуации в Черном море: смотрите видео 24 Канала

Так, оккупанты таки "уронили" одну управляемую авиабомбу возле Змеиного и сбежали как можно дальше – очень переживали за свои самолеты, поскольку их ПВО туда не достает.

Какая ситуация в Черном море

"Теперь в акватории Черного моря корабельная группировка держится в количестве 10 единиц. Продолжают держать два ракетоносителя – надводный и подводный", – добавила Гуменюк.

Это свидетельствует о том, что ракетная угроза сохраняется. Важно не терять бдительность не только накануне праздников, таких как День Независимости, а постоянно.

Кроме того, россияне завели два корабля в акваторию Азовского моря. Один из них стоит в Мариупольском порту для имитации развертывания базы.

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