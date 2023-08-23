В эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что же это за судно такое. По ее словам, в первой половине лета этого года россияне отчитались, что достроили "Циклон", накануне выведенный в Черное море.

Читайте также Россияне коварны, – Ким призвал не игнорировать воздушные тревоги перед Днем Независимости

Но есть ряд существенных "но"

Прежде всего, самое важное то, что враг не провел никаких ходовых или боевых испытаний. В то же время следует понимать, что у оккупантов сейчас такие условия, при которых они идут на риск и вводят в строй корабль, который не проверяли в боевом плане.

Если говорить об общих характеристиках, то перед нами малый ракетный корабль. Но от остальных он отличается собственной системой ЗРК. То есть, он оснащен противовоздушной защитой. Но и здесь есть "но". Всё его оснащение еще не прошло реальных испытаний.

Само же судно может быть снаряжено 8 "Калибрами". Впрочем, спикер ОК "Юг" подчеркнула, что и пусковые установки не прошли испытаний в реальных боевых условиях.

Это может угрожать как самому экипажу, если они неправильно эксплуатируются и не готовы к использованию, так и усложнят работу нашей противовоздушной обороны. Именно поэтому мы обратили внимание на присутствие в Черном море,

– заметила Гуменюк.

По ее словам, судно "нагулялось". Его отвели обратно в пункт базирования. Между тем в акватории остаются один подводный и один надводный ракетоноситель. Их суммарный залп – до 12 "Калибров". Если говорить об уровне угрозы, то он оценивается как высокий.

Удастся ли полностью закрыть небо