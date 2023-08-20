Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 24 Каналу, отметив, что партнеры получили вызов 10 октября 2022 года. Тогда Россия устроила первый массированный ракетный обстрел Украины.

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"И это реально поразило партнеров. Я просто помню глаза всех находившихся на Рамштайне министров обороны, и именно тогда они начали серьезно говорить о том, что надо защищать объекты критической инфраструктуры, университеты, госпитали, жилые дома и так далее", – отметил Резников.

Удастся ли полностью закрыть украинское небо: смотрите видео

Хотя Украина и просила закрыть небо с первых дней полномасштабной войны, но ее не слышали. А если слышали, то не воспринимали. Тогда партнеры давали средства ПВО короткого действия.

Министр обороны Украины рассказал, что 11 октября 2022 года впервые прозвучало, что Испания готова передать Украине системы ПВО Hawk. После этого начался прогресс.

Решение по NASAMS было раньше, но они потом пришли и IRIS-T, Hawk, Gepard, сегодня Patriot идет продолжение, у нас есть SAMP/T. То есть уже есть разные вооружения ПВО. И на этом не останавливаются партнеры,

– добавил глава оборонного ведомства.

Что будет в концепции развития Сил обороны

Сейчас Украина имеет комбинированную систему ПВО – старосоветскую, которая была на вооружении, и уже современную, которая постепенная. В целом, концепция развития Сил обороны, над которой работает государство с партнерами, будет предусматривать модерновую систему ПВО в Украине.

"Ведь после нашей с вами победы, к сожалению, Россия в небо, в космос не улетит. Они останутся нашими соседями. В их больном воображении мысль о реванше может существовать, поэтому нам с вами нужно готовиться. Это честно", – подчеркнул Алексей Резников.

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