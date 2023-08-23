В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що ж це за судно таке. За її словами, у першій половині літа цього року росіяни відзвітували, що добудували "Циклон", який напередодні вивели у Чорне море.

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Але є низка суттєвих "але"

Передовсім найважливіше те, що ворог не провів жодних ходових або бойових випробувань. Водночас слід розуміти, що в окупантів зараз такі умови, за яких вони йдуть на ризик і вводять у стрій корабель, який не перевіряли у бойовому плані.

Якщо говорити про загальні характеристики, то перед нами малий ракетний корабель. Але від решти він відрізняється власною системою ЗРК. Себто він оснащений протиповітряним захистом. Але і тут є "але". Все його оснащення ще не пройшло реальних випробувань.

Саме ж судно може бути споряджене 8 "Калібрами". Втім, речниця ОК "Південь" підкреслила, що і пускові установки не пройшли випробувань у реальних бойових умовах.

Це може загрожувати як самому екіпажу, якщо вони неправильно експлуатують і не готові до використання, так і ускладнити роботу нашої протиповітряної оборони. Саме тому ми звернули увагу на його присутність у Чорному морі,

– зауважила Гуменюк.

За її словами, наразі судно "нагулялося". Його завели назад у пункт базування. Тим часом в акваторії залишаються один підводний і один надводний ракетоносії. Їхній сумарний залп – до 12 "Калібрів". Якщо говорити про рівень загрози, то його оцінюють як високий.

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