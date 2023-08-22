Власне, у вівторок, 22 серпня, Віталій Кім опублікував звернення, у якому закликав відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня. Він згадав, що 24 серпня – День Незалежності України.

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Загроза на День Незалежності

Як зазначив голова обласної військової адміністрації, влада скасувала усі публічні заходи в місті на найближчий час. Проте ніхто не забороняє День Незалежності святкувати онлайн.

Добрий день, ми з України! Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня, через те що в нас день Незалежності. Росіяни завжди підступні. Ми скасували всі заходи офлайн – будемо святкувати онлайн,

– констатував Кім.

Власне, навряд для когось стало здивуванням, що Росія може вдарити по Україні 24 серпня. Водночас не варто занепадати духом, адже в будь-якому разі ворогові не вдасться нас знищити.

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Потрібно дбати про безпеку