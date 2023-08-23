Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, чому росіяни активізувались у Чорному морі.

До теми Росіяни підступні, – Кім закликав не ігнорувати повітряні тривоги перед Днем Незалежності

"Під тиском санкцій до комп'ютерних ігор в них уже доступу немає, тому вони намагаються там грати в "морський бій". Наші катери всі в строю, а їм постійно щось мариться в акваторії Чорного моря", – зазначила Гуменюк.

Наталія Гуменюк про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу

Так, окупанти таки "зронили" одну керовану авіабомбу біля Зміїного і втекли якомога далі – дуже переймалися за свої літаки, оскільки їхня ППО туди не досягає.

Яка ситуація в Чорному морі

"Тепер в акваторії Чорного моря корабельне угруповання стало тримається в кількості 10 одиниць. Продовжують тримати два ракетоносії – надводний і підводний", – додала Гуменюк.

Це свідчить про те, що ракетна загроза зберігається. Важливо не втрачати пильності не лише напередодні свят, як-от День Незалежності, а постійно.

Крім того, росіяни завели два кораблі в акваторію Азовського моря. Один з них стоїть у Маріупольському порту для імітації розгортання якоїсь бази.

До чого готуватися на День Незалежності України: основне