Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, чому росіяни активізувались у Чорному морі.
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"Під тиском санкцій до комп'ютерних ігор в них уже доступу немає, тому вони намагаються там грати в "морський бій". Наші катери всі в строю, а їм постійно щось мариться в акваторії Чорного моря", – зазначила Гуменюк.
Наталія Гуменюк про ситуацію в Чорному морі: дивіться відео 24 Каналу
Так, окупанти таки "зронили" одну керовану авіабомбу біля Зміїного і втекли якомога далі – дуже переймалися за свої літаки, оскільки їхня ППО туди не досягає.
Яка ситуація в Чорному морі
"Тепер в акваторії Чорного моря корабельне угруповання стало тримається в кількості 10 одиниць. Продовжують тримати два ракетоносії – надводний і підводний", – додала Гуменюк.
Це свідчить про те, що ракетна загроза зберігається. Важливо не втрачати пильності не лише напередодні свят, як-от День Незалежності, а постійно.
Крім того, росіяни завели два кораблі в акваторію Азовського моря. Один з них стоїть у Маріупольському порту для імітації розгортання якоїсь бази.
До чого готуватися на День Незалежності України: основне
- Оскільки ворог залежний від важливих дат, 24 серпня може посилитись ракетна загроза. Так, росіяни виводили в Чорне море корабель "Циклон", який може бути споряджений вісьмома "Калібрами". Судно ще не встигли випробувати, що може ускладнити роботу української ППО.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що українські військові посилено захищатимуть небо над нашою державою. Вони робитимуть усе так, як щодня.
- Представник української розвідки Андрій Юсов зазначив, що російським окупантам не варто розслаблятися на День Незалежності. Однак деталі не анонсуватимуть.