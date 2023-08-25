Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила, що Росія тримає корабельне угруповання у розгорнутому стані, пише 24 Канал.

Дивіться також Б'ють на сотні кілометрів: як смертоносні ракети JASSM до F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою

ЗСУ зафіксували нетиповий пуск ракет

Зокрема, продовжує маневрувати 10 кораблів у Чорному морі та два – в Азовському морі, один з яких ракетоносій. За словами Гуменюк, мовиться про малий ракетний корабель типу "Буян".

Вона наголосила, що нічого надзвичайного, зокрема новітнього, в кораблі типу "Буян" немає.

Уночі ЗСУ фіксували роботу цього корабля. Зокрема, "Буян" здійснив пуски двох крилатих ракет типу "Калібр", які сили ППО знищили.

Гуменюк пов'язує появу російського ракетоносія в Азовському морі з тим, що окупантам страшно в Чорному морі. Крім того, ворог шукає тактику, як обійти ППО України.

Розташування в Азовському морі може свідчити про те, що вони намагаються заховати ракетоносії поглибше, тобто їм лячно в Чорному морі вже. Також вони вишукують нову тактику, щоб обійти ППО,

– сказала вона.

Зокрема, Гуменюк звернула увагу на ракетну атаку вночі 25 серпня. Росіяни спрямували ракети "Калібр" через тимчасово окуповану Херсонщину з подальшим прямуванням по підконтрольних Україні територіях, де вони й були знищені.

При цьому Гуменюк зазначила, що спосіб запуску був дещо нетиповим, "тому очевидним є вишукування тактики протидії системи ППО".

Нічна ракетна атака: подробиці