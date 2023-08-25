Про це на ранок повідомили у зведенні Повітряних сил ЗСУ. Ворог атакував ракетами повітряного та морського базування з акваторій Чорного та Азовського морів, а також запустив БПЛА типу Shahed 136/131.

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Знищено 5 із 5 цілей: деталі атаки

У напрямку Південних областей із літаків Су-34 ворог випустив 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з Чорного моря та дві крилаті ракети "Калібр" із малого ракетного корабля з Азовського моря.

Також було зафіксовано пуск одного ударного БпЛА типу "Шахед" з напрямку Приморсько-Ахтарськ.

Усі 5 цілей знищено силами і засобами Повітряних сил. Ракети – у межах Одеської, ударний БПЛА – у Дніпропетровській області,

– йдеться в повідомленні.

Робота ППО вночі під час атаки ворога / Інфографіка Повітряних сил

Нічна атака: що відомо

У ніч проти п'ятниці, 25 серпня, у низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів повідомляли в Одесі та Запоріжжі.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що майже опівночі із застосуванням тактичної авіації над Чорним морем ворог випустив 2 ракети у напрямку одного з портів. Зазначав, що Сили протиповітряної оборони знищили ракети над морем.