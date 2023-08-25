Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. За її словами, ворог атакував регіон ракетами, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти вночі випустили до 20 дронів з Росії та Криму: скільки приземлила ППО

Гуменюк розповіла про ситуацію в Одеській області

Наталія Гуменюк зазначила, що вночі ворог намагався атакувати південні регіони нашої держави. Спочатку противник використовував тактичну авіацію.

"З винищувачів Су-35 було спрямовано 2 ракети Х-35 в напрямку одного з портів Одещині. Ці ракети знищили Сили протиповітряної оборони", – сказала вона.

Таку атаку ворог здійснив до півночі 23 серпня. Згодом, за словами Гуменюк, через кілька годин була повторна тривога, яка призвела до того, що ворог атакував Одещину "Калібрами".

Дві ракети типу "Калібр" були випущені й обидві знищені. При цьому ворог розташував ракетоносій цього разу в Азовському морі,

– наголосила речниця.

Вона підкреслила, що це свідчить про те, що окупанти вишукують нову тактику і напрямки для того, щоб ракети обходили системи протиповітряної оборони нашої держави. Наостанок Гуменюк зауважила, що внаслідок "акуратної роботи української ППО" жодного постраждалого та пошкодження – немає.

У Повітряних силах також висловилися щодо атаки

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного марафону також висловився про атаку Півдня нашої держави. Він підтвердив, що дійсно цього разу росіяни застосували тактичну авіацію як по лінії розмежування, так і по південних областях.

"Противник вчора проводив певні заходи у морі працювала тактична авіація, зокрема літаки Су-34, які й випустили дві керовані авіаційні ракети Х-59, у бік південних областей. Вони попрямували спершу в бік Миколаївської області, а потім повернули на Одещину", – сказав він.

Ігнат також наголосив, що під такою авіаційною активністю був також прихований випуск ракет "Калібр" з Азовського моря. Цю зброю окупанти випустили з малого ракетного корабля.

Ці ракети теж попрямували у бік південних областей. І, як не дивно, 1 "Шахед" цього разу був випущений з району Приморськ-Ахтарськ,

– підкреслив Ігнат.

Наостанок він зазначив, що всього українська протиповітряна оборона знищила 5 ворожих цілей за ніч. Водночас Ігнат запевнив, що не варто акцентувати на запуску "Калібрів" з Азовського моря, адже для росіян не має значення звідки пускати цей тип зброї.

В Одеській області під час тривоги лунали вибухи