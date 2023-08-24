Звернімо увагу, що повітряну тривогу на Півдні оголосили близько 23:20. Тоді сирени сповіщали про загрозу мешканців Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

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Тоді ж моніторингові канали попередили Південь про ракетну небезпеку. О 23:25 написали, що невстановлені цілі рухаються у напрямку півдня Одеської області, а через 2 хвилини зазначили, що пильними мають бути люди у Чорноморську. О 23:30 повідомили про повторний пуск невстановленої цілі. Зазначили, що вектор той же, а бити могли "Калібрами".

Вже о 23:30 місцеві ЗМІ почали повідомляти, що в Одеській області пролунали вибухи. О 23:34 моніторингові канали зазначили, що попередньо з підводного човна росіяни могли запустити "Калібри". Відстріляли 2 ракети з 4 наявних. Очікуємо на підтвердження від офіційних джерел.

А вже о 23:39 стало відомо про відбій повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ о 23:45 зазначили, що вибухи в Одеській області – робота ППО. Також закликали не публікувати роботу ППО.

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