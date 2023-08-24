Обратим внимание, что воздушная тревога на Юге была объявлена около 23:20. Тогда сирены извещали об угрозе жителей Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Читайте также Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло

Ракетная атака Одесщины: что известно

Тогда же мониторинговые каналы предупредили Юг о ракетной опасности. В 23:25 написали, что неустановленные цели двигаются в направлении юга Одесской области, а через 2 минуты отметили, что бдительными должны быть люди в Черноморске. В 23:30 сообщили о повторном запуске неустановленной цели. Указали, что вектор тот же, а бить могли "Калибрами".

Уже в 23:30 местные СМИ начали сообщать, что в Одесской области прогремели взрывы. В 23:34 мониторинговые каналы отметили, что предварительно с подлодки россияне могли запустить "Калибры". Отстреляли 2 ракеты из 4 имеющихся. Ожидаем подтверждения от официальных источников.

А уже в 23:39 стало известно об отбое воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ в 23:45 отметили, что взрывы в Одесской области – работа ПВО. Также призвали не публиковать работу ПВО.

Россияне ночью атаковали Днепр