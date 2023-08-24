Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. Он отметил, что одну из ракет сбили, но есть и попадание.

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Разрушения получил в частности транспортный объект.

7 пострадавших: в каком они состоянии

В результате обстрела пострадали трое мужчин и четыре женщины, от 32 до 55 лет. В основном у них рваные раны и осколочные ранения. Шестерых госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Повреждены также около десятка объектов: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели и админ здание, 15 киосков, два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.

"Информация о разрушениях еще уточняется", – отметил Лысак.

Последствия атаки россиян по Днепру / Фото Днепропетровской ОВА

Днепр под атакой врага

Воздушная тревога в Днепре и области продолжалась с 1:48 до 3:01. Первые взрывы прогремели в Днепре около 2:30.

Неделю назад в ночь против 15 августа оккупанты атаковали Днепропетровщину крылатыми ракетами и С-300/С-400. Тогда было попадание по промышленному предприятию в областном центре.