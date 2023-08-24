По состоянию на 12:07 количество пострадавших из-за ракетного удара по Днепру выросло до 10. Сейчас в больнице – три человека.
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Трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести
Речь идет о 55-летней женщине и двух мужчинах – 33 и 48 лет. Сообщается, что трое пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Ранее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что у раненых в основном рваные раны и осколочные ранения.
В Днепропетровской ОВА также опубликовали фото жутких последствий ракетного удара.
"На фото – единственное, на что способен "русский мир". Уничтожать все, к чему прикасается. Так выглядит транспортный объект, по которому террористы попали ночью", – отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Последствия ракетного удара по Днепру 24 августа / Фото из телеграма Сергея Лысака
Подробности ракетного удара по Днепру
- В 02:30 в сети начали сообщать об очень мощных взрывах в Днепре во время воздушной тревоги. В конце концов, местные власти сообщили о по меньшей мере одном попадании.
- Руководитель военной администрации Сергей Лысак констатировал, что в Днепре был "прилет". Утром в Днепропетровской ОВА сообщили, что российские войска нанесли удар по транспортному объекту в Днепре.
- Одну из российских ракет сбили защитники из Воздушного командования "Восток".
- Сергей Лысак сообщил, что в результате удара повреждены также с десяток объектов. В их числе банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание. Повреждены 15 киосков и два жилых дома, 3 автобуса и несколько авто, контактная троллейбусная сеть, водо- и газопроводы.
- Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что во время атаки на Днепр россияне использовали крылатые ракеты. Российские войска атаковали Украину из Крыма, Ростовской области, а также из района Токмака.
- Спикер сообщил, что россияне запустили баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области. Из Крыма оккупанты также запустили крылатую ракету "Искандер-К". Украинскому ПВО удалось ее сбить.