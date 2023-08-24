Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона рассказал, чем российская армия ударила по городу. Он сообщил, что во время атаки на Днепр, в частности, использовали крылатые ракеты.
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Россияне атаковали Днепр
Юрий Игнат заявил, что российские войска атаковали Украину из Крыма, Ростовской области, а также из района Токмака. С последней точки обычно запускают ракеты С-300 – оккупанты используют ее как базу для запуска зенитно-управляемых ракет по земле.
Спикер также сообщил, что россияне запустили две модифицированные баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.
Знаем, что такое баллистика, знаем, насколько это опасно и насколько мало времени, чтобы действительно отреагировать на эту угрозу,
– подчеркнул представитель.
Из Крыма оккупанты также запустили крылатую ракету "Искандер-К". Украинскому ПВО удалось ее сбить.
Юрий Игнат предупредил, что российская авиация сейчас активна – как это было за прошедшие сутки.
Российский террор Днепра
- В ночь на 24 августа оккупанты нанесли удар по Днепру – взрывы прогремели около 2:30. Впоследствии Воздушные Силы сообщили о работе ПВО в области.
- К сожалению, известно о попадании в транспортный объект в городе. Повреждены около 10 зданий, 15 киосков и некоторые другие объекты.
- В результате атаки по Днепру пострадали 7 человек: трое мужчин и четыре женщины. Шесть из них госпитализированы с травмами средней тяжести. Они имеют рваные раны и осколочные ранения.
- Неделю назад, в ночь на 15 августа, россияне также терроризировали Днепр крылатыми ракетами и С-300/С-400. Тогда сообщили о попадании по спорткомплексу "Метеор" и частному предприятию в области.