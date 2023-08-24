Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. По состоянию на 02:35 там продолжалась воздушная тревога.
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В Днепре слышали взрывы
В 02:30 в сети начали сообщать об очень мощных взрывах в Днепре. Пока точно неизвестно, что именно это было. Власти еще не предоставили деталей. Однако в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в области работает ПВО.
Следует напомнить, что воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 01:50.
Внимание! В регионах, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения!
– отметили в Воздушных силах.
По состоянию на 02:50, кроме Днепропетровской области, воздушная тревога продолжалась в:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Донецкой области;
- Запорожской области.
Также воздушная тревога продолжается в:
- Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 506 дней;
- временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 256 дней.
Карта тревог на 02:40 24 августа / Скриншот alerts.in.ua
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Угроза в канун Дня Независимости: коротко
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов предупредил, что россияне часто атакуют Украину в символические даты, поэтому нужно быть готовыми к любым действиям со стороны России. День Независимости украинцы отметят с учетом всех норм безопасности. По словам Юсова, врагу тоже не нужно расслабляться.
- Кроме этого, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия всегда готова к атаке. В канун Дня Независимости украинские военные будут "более усиленно, взвешенно и уверенно" контролировать ситуацию в небе.
- Следует также отметить, что из-за угрозы ракетных обстрелов в День Независимости в Киеве не будет никаких массовых мероприятий. Однако Крещатик перекроют на неделю для проведения выставки образцов поврежденной вражеской техники.