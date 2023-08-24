Об этом рассказали в ряде местных телеграмм-пабликов, сообщает 24 канал. По состоянию на 02:35 там продолжалась воздушная тревога.

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В Днепре слышали взрывы

В 02:30 в сети начали сообщать об очень мощных взрывах в Днепре. Пока точно неизвестно, что именно это было. Власти еще не предоставили деталей. Однако в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в области работает ПВО.

Следует напомнить, что воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили в 01:50.

Внимание! В регионах, где объявлена воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения!

– отметили в Воздушных силах.

По состоянию на 02:50, кроме Днепропетровской области, воздушная тревога продолжалась в:

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Донецкой области;

Запорожской области.

Также воздушная тревога продолжается в:

Луганской области – с 4 апреля 2022 года, то есть уже 506 дней;

временно оккупированном Крыму – с 11 декабря 2022 года, то есть уже 256 дней.

Обратите внимание! В 02:59 отбои объявили везде кроме Луганской, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областей, а также Крыма и Никопольского района Днепропетровщины.



Карта тревог на 02:40 24 августа / Скриншот alerts.in.ua

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