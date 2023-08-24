Про це розповіли в низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Станом на 2:35 там досі триває повітряна тривога.
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У Дніпрі чули вибухи
О 02:30 у мережі почали повідомляти про дуже потужні вибухи у Дніпрі. Наразі достеменно невідомо, що саме це було. Влада поки не надала деталей. Однак у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в області працює ППО.
Варто нагадати, що повітряну тривогу в області оголосили о 01:50.
Увага! У регіонах, де оголошено повітряну тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!
– наголосили в Повітряних силах.
Станом на 02:50, окрім Дніпропетровщини повітряна тривога триває у:
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області.
Також повітряна тривога триває у:
- Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 506 днів;
- тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 256 днів.
Карта тривог станом на 02:40 24 серпня / Скриншот alerts.in.ua
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Загроза напередодні Дня Незалежності: коротко
- Представник ГУР МО Андрій Юсов попередив, що росіяни часто атакують Україну у символічні дати, тому слід бути готовими до будь-яких дій з боку Росії. День Незалежності українці відзначать з урахуванням всіх норм безпеки. За словами Юсова, ворогу також не потрібно розслаблятись.
- Окрім цього, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія завжди готова до атаки. Напередодні Дня Незалежності українські військові будуть "більш посилено, виважено та впевнено" контролювати ситуацію у небі. Тобто робитимуть все так, як роблять це щодня.
- Варто також зазначити, що через загрозу ракетних обстрілів на День Незалежності у Києві не буде жодних масових заходів. Однак Хрещатик перекриють на тиждень для проведення виставки зразків пошкодженої ворожої техніки.