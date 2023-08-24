Про це розповіли в низці місцевих телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Станом на 2:35 там досі триває повітряна тривога.

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У Дніпрі чули вибухи

О 02:30 у мережі почали повідомляти про дуже потужні вибухи у Дніпрі. Наразі достеменно невідомо, що саме це було. Влада поки не надала деталей. Однак у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в області працює ППО.

Варто нагадати, що повітряну тривогу в області оголосили о 01:50.

Увага! У регіонах, де оголошено повітряну тривогу – загроза застосування балістичного озброєння!

– наголосили в Повітряних силах.

Станом на 02:50, окрім Дніпропетровщини повітряна тривога триває у:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Донецькій області;

Запорізькій області.

Також повітряна тривога триває у:

Луганській області – з 4 квітня 2022 року, тобто вже 506 днів;

тимчасово окупованому Криму – з 11 грудня 2022 року, тобто вже 256 днів.

Зверніть увагу! Під час повітряної тривоги важливо перебувати в укриттях. Адже росіяни часто свідомо б'ють саме по житлових будинках задля терору мирних мешканців.



Карта тривог станом на 02:40 24 серпня / Скриншот alerts.in.ua

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