Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, чим російська армія вдарила по місту. Він повідомив, що під час атаки на Дніпро, зокрема, використали крилаті ракети.
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Росіяни атакували Дніпро
Юрій Ігнат заявив, що російські війська атакували Україну з Криму, Ростовської області, а також з району Токмаку. З останньої точки зазвичай запускають ракети С-300 – окупанти використовують її як базу для запуску зенітно-керованих ракет по землі.
Речник також повідомив, що росіяни запустили дві модифіковані балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області.
Знаємо, що таке балістика, знаємо, наскільки це небезпечно і наскільки є мало часу, щоб дійсно відреагувати на цю загрозу,
– наголосив речник.
З Криму окупанти також запустили крилату ракету "Іскандер-К". Українській ППО вдалося її збити
Юрій Ігнат попередив, що російська авіація наразі активна – як це було протягом минулої доби.
Російський терор Дніпра
- В ніч на 24 серпня окупанти завдали удару по Дніпру – вибухи пролунали близько 2:30. Згодом Повітряні Сили повідомили про роботу ППО в області.
- На жаль, відомо про влучання у транспортний об'єкт у місті. Пошкоджено близько 10 будівель, 15 кіосків та деякі інші об'єкти.
- Внаслідок атаки по Дніпру постраждало 7 осіб: троє чоловіків та четверо жінок. Шестеро з них госпіталізовані з травмами середньої тяжкості. Вони мають рвані рани та осколкові поранення.
- Тиждень тому, в ніч на 15 серпня, росіяни також тероризували Дніпро крилатими ракетами та С-300/С-400. Тоді повідомили про влучання по спорткомплексу "Метеор" та приватному підприємству в області.