Перший офіційний коментар опублікували близько 3:35. Керівник військової адміністрації Сергій Лисак констатував, що у Дніпрі був "прильот".

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Вже відомо про постраждалих внаслідок атаки

За словами очільника Дніпропетровської ОВА, є постраждалі. Втім, їхню кількість він наразі не називав, а детальнішу інформацію про наслідки російського удару пообіцяв оприлюднити згодом.

Нічого не публікуємо в соцмережах! Всі служби працюють,

– написав Лисак у телеграмі.

Повідомляли і про роботу ППО

Перші вибухи пролунали у Дніпрі близько 2:30. Водночас у Повітряних силах тоді попередили про загрозу застосування росіянами балістичного озброєння. Кількоми хвилинами пізніше там повідомили, що в області працює ППО, і попросили людей залишатися в укриттях. Інформації про кількість збитих цілей наразі не було.

Попередня атака по Дніпру

Тиждень тому, вночі проти 15 серпня, окупанти атакували Дніпропетровщину крилатими ракетами та С-300/С-400. Тоді було влучання по промисловому підприємству в обласному центрі.

Спалахнула пожежа на площі у понад 800 квадратів. Двоє людей, 70-річний чоловік та 59-річна жінка, зазнали поранень.

Крім цього, ворог атакував тоді у місті й важливий спортивний об'єкт, який приймав всеукраїнські змагання.

На щастя, українським захисниками вдалося знищити у небі над Дніпропетровщиною 7 крилатих ракет Х-101/555.

Загроза обстрілів є завжди, – ГУР

Раніше в українській розвідці прокоментували 24 Каналу загрози для країни на День Незалежності. Представник ГУР МО Андрій Юсов пояснив, що росяіни часто атакують Україну в символічні дати, свята. Тож громадянам слід готуватися до будь-яких дій з боку держави-агресорки й бути максимально обережними. "І в будні, і у свята триває повномасштабна війна. На війні є свята, але нема вихідних", – підкреслив Юсов.