Станом на 12:07 кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Наразі в лікарні – троє людей.

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Троє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості

Мовиться про 55-річну жінку та двох чоловіків – 33 та 48 років. Повідомляється, що троє постраждалих перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в поранених здебільшого рвані рани та осколкові поранення.

У Дніпропетровській ОВА також опублікували фото моторошних наслідків ракетного удару.

"На фото – єдине, на що здатен "русскій мір". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об'єкт, по якому терористи поцілили вночі", – зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наслідки ракетного удару по Дніпру 24 серпня / Фото з телеграму Сергія Лисака

Подробиці ракетного удару по Дніпру