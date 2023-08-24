Станом на 12:07 кількість постраждалих через ракетний удар по Дніпру зросла до 10. Наразі в лікарні – троє людей.
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Троє постраждалих перебувають у стані середньої тяжкості
Мовиться про 55-річну жінку та двох чоловіків – 33 та 48 років. Повідомляється, що троє постраждалих перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що в поранених здебільшого рвані рани та осколкові поранення.
У Дніпропетровській ОВА також опублікували фото моторошних наслідків ракетного удару.
"На фото – єдине, на що здатен "русскій мір". Нищити все, до чого торкається. Такий вигляд має транспортний об'єкт, по якому терористи поцілили вночі", – зазначив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наслідки ракетного удару по Дніпру 24 серпня / Фото з телеграму Сергія Лисака
Подробиці ракетного удару по Дніпру
- О 02:30 у мережі почали повідомляти про дуже потужні вибухи у Дніпрі під час повітряної тривоги. Зрештою місцева влада повідомила про щонайменше одне влучання.
- Керівник військової адміністрації Сергій Лисак констатував, що у Дніпрі був "прильот". Зранку у Дніпропетровській ОВА повідомили, що російські війська завдали удару по транспортному об'єкту в Дніпрі.
- Одну з російських ракет збили захисники з Повітряного командування "Схід".
- Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків та два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час атаки на Дніпро росіяни використали крилаті ракети. Російські війська атакували Україну з Криму, Ростовської області, а також з району Токмака.
- Речник повідомив, що росіяни запустили балістичні ракети "Іскандер-М" з Ростовської області. З Криму окупанти також запустили крилату ракету "Іскандер-К". Українській ППО вдалося її збити.