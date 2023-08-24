Про підготовку окупантів до нових масованих обстрілів на День Незалежності може свідчити їхня поведінка останніми днями. Детальніше про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець.

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Що може готувати Росія

Останнім часом на території України зберігалось умовне затишшя. Прифронтові міста, звісно, обстрілюють багато та невпинно. Однак відносно спокійні дні у більшості міст України можуть свідчити про те, що росіяни накопичували ресурси якраз до Дня Незалежності.

"Це підозріло, що декілька днів вони не завдають ракетних ударів балістикою чи крилатими ракетами по найбільших українських містах", – підмітив Тарас Березовець.

Через це варто бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже окупанти люблять концентруватися на сакральних датах. Що в їхньому випадку означає посилені масовані обстріли мирних українських міст.

Зверніть увагу! На жаль, від терору росіян днями серйозно постраждала Чернігівщина. Вдень 19 серпня окупанти вдарили по центру Чернігова. Внаслідок обстрілу загинуло 7 людей, серед яких 6-річна дівчина, також було пошкоджено будівлю драмтеатру.

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Росіяни й самі бояться

Водночас варто відзначити, що 24 серпня, на День Незалежності України, в Росії зробили вихідним днем. Зокрема, працівникам міністерств, які розташовані у бізнес-районі "Москва-Сіті", порадили не виходити у цей день на роботу.

Ймовірно, у Росії думають, що ГУР та СБУ хочуть влаштувати в Москві та Підмосков'ї великий "бада-бум". Тобто святкуватимуть з салютами та феєрверками, щоправда, може бути боляче. Щось горітиме, палатиме,

– зіронізував Березовець.

До слова, будівля уряду Росії уже горіла під час Путчу в Москві 1993 року. Заколотники хотіли скинути чинного президента Бориса Єльцина. Тоді російський Білий Дім штурмували із застосуванням бронетехніки. Обстрілювала будівлю, до речі, Кантемирівська дивізія, яка зараз воює в Україні.

"Досвід пожеж у Будинку уряду в них є. То чому б йому не повторитись? Я не бачу для цього жодних причин", – зауважив офіцер ЗСУ.

Важливо! Україна не підтверджує своєї причетності до ударів по території Росії.

До чого варто готуватись 24 серпня