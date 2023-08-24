Так, головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний наголосив, що цінності українців розіб'ють задуми ворога.

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Привітання від головнокомандувача

"Країна нескорених, непохитних, незламних! Країна гордих, героїчних та хоробрих. Де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями. Вільна країна. Це факти, об які розібʼються ворожі задуми", – зазначив Валерій Залужний.

Саме ми маємо закінчити одвічну боротьбу, – Сирський

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський у 32-річницю незалежності України нагадав про одвічну боротьбу нашого народу за свободу й волю.

"Незалежність. За неї віками боролися наші предки. За незалежність випало воювати й нашому поколінню. Саме ми маємо закінчити цю війну раз і назавжди нашою перемогою. Загартовані вогнем і сталлю, свою 32-гу річницю Незалежності ми зустрічаємо в запеклих боях", – написав Сирський.

Командувач наголосив, що українські військові крок за кроком визволяють міста й села від російських окупантів.

Буданов процитував Пилипа Орлика

Керівник ГУР МО Кирило Буданов теж наголосив, що незалежність далась українцям не просто – це результат віковою боротьби.

До незалежності український народ ішов довго й важко, йшов за покликом серця, за голосом громадського сумління та національного обов’язку, з великою святою вірою в право на власну свободу. Боротьба ця тривала ще з часів Гетьманщини, Української революції 1917–1921 років, Карпатської України, радянського тоталітарного режиму,

– ідеться у повідомленні.

Очільник розвідки наголосив, що продовжується боротьба й досі – тепер із імперським агресором.

Буданов процитував Пилипа Орлика, що "природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, щоб повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано".

Перемога у війні збереже незалежність: привітання від Малюка

Голова СБУ Василь Малюк з нагоди Дня Незалежності України зазначив, що під час повномасштабної війни Незалежність набула нових сенсів. За його словами, вона стала не лише уособленням нашого права на життя і свободу, а й символом героїзму та подвигу.

Кожен українець розуміє, що тільки Перемога збереже Незалежність. Тому найкращі сини й доньки країни зі зброєю в руках відстоюють наше віковічне право бути вільними та нескореними,

– додав Василь Малюк.

Він зазначив, що Служба безпеки України з перших днів повномасштабної агресії на передовій боротьби з російськими окупантами: знешкоджують зрадників, шпигунів і диверсантів; проводить унікальні спецоперації та наближає день, коли прозвучать заповітні для всіх українців слова: "Ворога знищено, Україна перемогла".

У Повітряних силах приєднались до вітань

Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук зауважив, що 24 лютого 2022 року для української нації немов зупинився час.

"Але пішов відлік годин, днів, місяців, а уже й років цієї страшної війни. Настав час боротьби за нашу незалежність, свободу, за майбутнє наших дітей та онуків. Саме на нашу долю випала честь завершити одвічну місію українського народу – розбити ворога і здобути справжню Незалежність України, побудувати сильну, заможну державу", – вважає Микола Олещук.

Попри гарячу війну, за його словами, процес розбудови країни уже розпочато. "Ми на шляху до цивілізованого світу.

"Україна – не Росія! І ніякий не "братній народ"! Світ уже зрозумів це, і світ допомагає нам боротися за свободу!", – додав командувач Повітряних сил.

Незалежність – наше єство: привітання від міністра оборони

У Міністерстві оборони у привітанні зазначили, що майже третину незалежності України ми боремося за свою свободу, Конституцію, кордони та можливість вільно жити на своїй землі.

"Ми – народ, який обрав правду та гідність. Ми не зупинимося, доки не звільнимо всі наші землі. Доки держава-терорист Росія не відповість за всі вчинені злочини. Кожен вихід на штурм, відбита атака противника, зліт літака – це наш крок до перемоги над російським злом. Над ворогом нашої незалежності! Спільними зусиллями ми досягнемо своєї мети", – зазначили у відомстві.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов вирішив привітати українців з Днем Незалежності віршем Василя Симоненка "Можливо знову загримлять гармати".

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Зверніть увагу! На День Незалежності України 24 серпня Росія може вдатися до обстрілів, тож українцям слід бути більш уважними у випадку повітряної тривоги.