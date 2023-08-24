"Великий народе великої України, що відзначає сьогодні великий день – День Незалежності! Свято вільних людей. Свято сильних людей. Свято гідних. Свято рівних. Українців та українок. Усіх. В усій нашій державі", – почав своє звернення президент, пише 24 Канал.

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Що Зеленський сказав у зверненні до українців

Глава держави зазначив, що Незалежність – це цінність для кожного українця "і за це ми боремось". Зеленський додав, що в цій боротьбі важливий кожен, тому що "ця боротьба за те, що важливо кожному. Це – незалежна Україна".

Глава держави сказав, що "у великій війні немає маленьких справ".

Немає непотрібних. Немає неважливих. Це стосується і людей, і дій, і слів,

– зазначив він.

Звернення Зеленського до Дня Незалежності України: дивіться відео

Зеленський присвятив вітання усім, хто дає Україні Незалежність

Зеленський сказав, що присвячує привітання кожному, хто дає Україні Незалежність.

"Тобі, воїне! Ти став на захист України. Я дякую кожному солдату й матросу, кожному сержанту й старшині, кожному офіцеру, кожному генералу", – зазначив президент.

Лідер держави висловив подяку батькам українських воїнів та всім українським родинам, "які виховали у своїх дітях любов до України й відвагу боронити її щосили".

Дякую кожному, хто чекає рідних з фронту, кожному, хто щодня молиться за них, хто телефонує чи пише так важливе "Як ти?", аби почути бажане "Все добре!" Таке цінне "Я тебе кохаю"... "Наш син зробив учора перший крок"... "Доця сьогодні сказала "Тато"... Кожне слово важливе,

– наголосив президент.

Він додав, що важливий кожен, хто робить так, аби це слово могло бути сказане й почуте.

Глава держави віддав честь кожному загиблому захиснику та захисниці України, які віддали своє життя за те, щоб захистити нашу країну.

Я дякую і вклоняюся перед кожним і кожною з них,

– сказав Зеленський.

"Нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня"

Президент поділився розповіддю про свою поїздку на передову минулого тижня, де відвідав наші бойові бригади, командні пункти та пункти розташування бригад.

"І є те, що об'єднує їх усі. Нашим воїнам допомагає одна додаткова унікальна броня. Броня людяності. Броня щирості. Це дитячі малюнки. Їх можна побачити в кожній бригаді", – розповів глава держави.

За словами Зеленського, українські діти – це головна мета наступу для наших воїнів.

Де кожен крок уперед такий важливий, але крок назад такий неможливий. Бо позаду – саме ви, наші діти,

– підкреслив лідер України.

Президент вирішив звернутися до українських діток та подякувати за підтримку воїнів.

"Ти не уявляєш, наскільки це важливо, коли ти підтримуєш наших бійців. Я дякую тобі", – сказав Зеленський.

Глава держави звернувся до українців, яким через війну довелося виїхати. Президент наголосив, що всі українці важливі, де б вони зараз не були.

Він подякував матерям, які в будь-якій точці світу дають дітям українську книжку, "щоб дитина не втратила себе й свого, коли мама вчить української, коли переживає за Україну й чекає новин з України, чекає, щоб можна було повернутися, – це найважливіше".

Також Зеленський подякував українським вчителям і медикам.

Зеленський відзначив незламність українців перед загрозою блекауту

Президент відзначив незламність українців, які взимку пережили масовані ракетні атаки та загрозу блекауту. Він подякував українським енергетикам, які швидко повертали світло в домівки, попри загрозу обстрілів.

І коли наші люди працювали й повертали світло, тоді й було гучне "Слава Україні!", "Слава українським електрикам", підіймали келихи за ППО та наших енергетиків,

– зазначив Зеленський.

Український лідер віддав честь усім, хто загинув під час виконання службових обов'язків, "хто допоміг зробити найважливіше – не дозволив російській темряві зламати нас, нашу свободу, нашу незалежність".

Зеленський також відзначив роботу українських журналістів, волонтерів, спортсменів та артистів.

Президент згадав удари по Кримському мосту та крейсеру "Москва"

Зеленський у зверненні сказав про тих, "про кого поки не можна говорити в новинах, чиї імена відомі небагатьом, але чия робота помітна всім".

Мовиться про українські ракети, снаряди, гармати, дрони, "Нептуни", "Корсари", "Стугни".

Ми виробляємо все це. Українці виробляють усе це. І коли ми пишаємось, що потопили флагман ворожого флоту – крейсер "Москва", коли радіємо влучанням по Кримському мосту, тоді ми дякуємо й тим, про кого зараз теж не скажеш, імена не назвеш, але про кого в майбутньому напишуть книжки, обов'язково знімуть кіно,

– сказав глава держави.

Президент зазначив, що нагороджує закритими указами українських воїнів, які здійснюють найскладніші операції.

Зеленський відзначив важку роботу українців, які розміновують поля, а також аграріїв, які, попри небезпеку, експортують зерно, щоб у світі не було голоду.

Врешті-решт, Зеленський відзначив важливе значення кожного українця, хто був в окупації й досі залишається під тимчасовою окупацією, хто пережив полон росіян, кого поранили, хто повернувся і продовжує битися.

"Бо ми всі зробили так, що коли один говорить: "Слава Україні!"... весь сіт відповідає "Героям Слава!" З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!", – сказав Зеленський.