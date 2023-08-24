"Великий народ великой Украины, который отмечает сегодня великий день – День Независимости! Праздник свободных людей. Праздник сильных людей. Праздник достойных. Праздник равных. Украинцев и украинок. Всех. Во всем нашем государстве", – начал свое обращение президент, пишет 24 Канал.

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Что Зеленский сказал в обращении к украинцам

Глава государства отметил, что Независимость – это ценность для каждого украинца "и за это мы боремся". Зеленский добавил, что в этой борьбе важен каждый, потому что "эта борьба за то, что важно каждому. Это независимая Украина".

Глава государства сказал, что "в большой войне нет маленьких дел".

Нет бесполезных. Нет неважных. Это касается и людей, и действий, и слов,

– отметил он.

Обращение Зеленского ко Дню Независимости Украины: смотрите видео

Зеленский посвятил поздравление всем, кто дает Украине Независимость

Зеленский сказал, что посвящает поздравление каждому, кто дает Украине Независимость.

"Тебе, воин! Ты встал на защиту Украины. Я благодарю каждого солдата и матроса, каждого сержанта и старшину, каждого офицера, каждого генерала", – отметил президент.

Лидер государства выразил благодарность родителям украинских воинов и всем украинским семьям, "которые воспитали в своих детях любовь к Украине и отвагу защищать ее изо всех сил".

Спасибо каждому, кто ждет родных с фронта, каждому, кто ежедневно молится за них, кто звонит или пишет так важное "Как ты?", чтобы услышать желанное "Все хорошо!" Такое ценное "Я тебя люблю"... "Наш сын сделал вчера первый шаг"... "Дочь сегодня сказала "Папа"... Каждое слово важно,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что важен каждый, кто делает так, чтобы это слово могло быть сказано и услышано.

Глава государства отдал честь каждому погибшему защитнику и защитнице Украины, которые отдали свою жизнь за то, чтобы защитить нашу страну.

Я благодарю и кланяюсь перед каждым и каждой из них,

– сказал Зеленский.

"Нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня"

Президент поделился рассказом о своей поездке на передовую на прошлой неделе, где посетил наши боевые бригады, командные пункты и пункты расположения бригад.

"И есть то, что объединяет их все. Нашим воинам помогает одна дополнительная уникальная броня. Броня человечности. Броня искренности. Это детские рисунки. Их можно увидеть в каждой бригаде", – рассказал глава государства.

По словам Зеленского, украинские дети – это главная цель наступления для наших воинов.

Где каждый шаг вперед так важен, но шаг назад так невозможен. Потому что позади – именно вы, наши дети,

– подчеркнул лидер Украины.

Президент решил обратиться к украинским детям и поблагодарить за поддержку воинов.

"Ты не представляешь, насколько это важно, когда ты поддерживаешь наших бойцов. Я благодарю тебя", – сказал Зеленский.

Глава государства обратился к украинцам, которым из-за войны пришлось уехать. Президент подчеркнул, что все украинцы важны, где бы они сейчас ни были.

Он поблагодарил матерей, которые в любой точке мира дают детям украинскую книгу, "чтобы ребенок не потерял себя и своё, когда мама учит украинскому, когда переживает за Украину и ждет новостей из Украины, ждет, чтобы можно было вернуться, – это самое важное".

Также Зеленский поблагодарил украинских учителей и медиков.

Зеленский отметил несокрушимость украинцев перед угрозой блэкаута

Президент отметил несокрушимость украинцев, которые зимой пережили массированные ракетные атаки и угрозу блэкаута. Он поблагодарил украинских энергетиков, которые быстро возвращали свет в дома, несмотря на угрозу обстрелов.

И когда наши люди работали и возвращали свет, тогда и было громкое "Слава Украине!", "Слава украинским электрикам", поднимали бокалы за ПВО и наших энергетиков,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер отдал честь всем, кто погиб при исполнении служебных обязанностей, "кто помог сделать самое важное – не позволил российской тьме сломать нас, нашу свободу, нашу независимость".

Зеленский также отметил работу украинских журналистов, волонтеров, спортсменов и артистов.

Президент вспомнил удары по Крымскому мосту и крейсеру "Москва"

Зеленский в обращении сказал о тех, "о ком пока нельзя говорить в новостях, чьи имена известны немногим, но чья работа заметна всем".

Говорится об украинских ракетах, снарядах, пушках, дронах, "Нептунах", "Корсарах", "Стугнах".

Мы производим все это. Украинцы производят все это. И когда мы гордимся, что потопили флагман вражеского флота – крейсер "Москва", когда радуемся попаданием по Крымскому мосту, тогда мы благодарим и тех, о ком сейчас тоже не скажешь, имена не назовешь, но о ком в будущем напишут книги, обязательно снимут кино,

– сказал глава государства.

Президент отметил, что награждает закрытыми указами украинских воинов, которые осуществляют самые сложные операции.

Зеленский отметил тяжелую работу украинцев, которые разминируют поля, а также аграриев, которые, несмотря на опасность, экспортируют зерно, чтобы в мире не было голода.

В конце концов, Зеленский отметил важное значение каждого украинца, кто был в оккупации и до сих пор остается под временной оккупацией, кто пережил плен россиян, кого ранили, кто вернулся и продолжает сражаться.

"Потому что мы все сделали так, что когда один говорит: "Слава Украине!"... весь мир отвечает "Героям Слава!" С Днем Независимости, Украина! Слава Украине!", – сказал Зеленский.